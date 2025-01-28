蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜12生肖蛇年運程大合集 一文看清事業/財運/健康/整體運勢！
發布時間： 1 小時前
【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程】蘇民峰2025蛇年生肖運程出爐！在12生肖中，蘇師傅將講解哪個生肖在蛇年事業最好？財運、健康、桃花運究竟如何？犯太歲又可以怎樣化解？蘇民峰師傅立即逐個生肖解答，贈大家逢凶化吉的方法。
最新影片推介：
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬鼠運程︰暗戀無緣結果 紫微貴人扶持
肖鼠來到蛇年叫「太歲暗合」，「暗」就是暗中、隱閉，若論男女關係，就是暗戀，成事機會並不大。但若已拍拖的，大家暗中感情是不錯的，比較穩定，屬於中游的生肖。
屬鼠年份：1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬鼠運程︰暗戀無緣結果 紫微貴人扶持
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬牛運程︰凡事親力親為 有情緒宜抒發
肖牛今年「太歲遙合」，有遠方貴人扶助，遠方貴人譬如在香港接觸外地人，或在外地接到生意，都是有幫助的。
屬牛年份：1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2010、2022
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬牛運程︰凡事親力親為 有情緒宜抒發
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬虎運程︰雙重犯太歲 師傅教風水局化解
肖虎今年「太歲相穿」或「太歲相害」，這並不嚴重，反而要留意「太歲相刑」，故今年肖虎是雙重犯太歲。
屬虎年份：1938、1950、1962、1974 、1986 、1998 、2010 、2022
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬虎運程︰雙重犯太歲 師傅教風水局化解
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬兔運程︰一字記之曰平 小驛馬多走動
肖兔今年都叫做「驛馬年」，容易四圍走。肖豬是「大驛馬」，肖兔是「小驛馬」，「驛馬」多是常去旅行或不時四圍走，在香港可能經常約朋友外出，無乜特別。
屬兔年份：1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬兔運程︰一字記之曰平 小驛馬多走動
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬龍運程︰有利感情發展 間接幫助事業
肖龍在2024年是「犯太歲」年，感情變化、事業變化、住屋變化，一喜擋三災，無喜心情壞。來到2025年，肖龍者仍會受去年「犯太歲」影響。
屬龍年份：1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬龍運程︰有利感情發展 間接幫助事業
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀 去旅行可化解
肖蛇今年「犯太歲」，有悲觀負面情緒，容易胡思亂想，所想的都不會有好結果。
屬蛇年份：1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀 去旅行可化解
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬馬運程︰獲男貴人相助 防業務被截糊
肖馬今年有「咸池」桃花，姑不講及男女關係，「咸池」桃花關乎交際、人緣亦間接對事業有幫助。
屬馬年份：1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬馬運程︰獲男貴人相助 防業務被截糊
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬羊運程︰外貿看高一線 感情難有著落
肖羊今年「太歲遙合」，在桃花方面無着落，但若有穩定感情者，今年仍會穩定下去，若沒有的話，則繼續孤家寡人，有桃花的機會不會很大。
屬羊年份：1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬羊運程︰外貿看高一線 感情難有著落
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬猴運程︰貴人小人同至 容易遺失物品
肖猴今年是「太歲迎合」，「迎」乃是非多，「合」即人緣好，故今年小人及貴人同時而至。
屬猴年份：1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬猴運程︰貴人小人同至 容易遺失物品
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬雞運程︰權力財帛加持 今年提防女人
肖雞今年運程不俗，蛇雞相合，「合」代表人緣好，各樣事情都穩定。
屬雞年份：1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬雞運程︰權力財帛加持 今年提防女人
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬狗運程︰真桃花可發展 留意腸胃問題
肖狗今年排第一，今年是「紅鸞桃花年」，不論單身或已婚，有桃花就是人緣，交際應酬得心應手，間接對事業都有幫助。
屬狗年份：1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬狗運程︰真桃花可發展 留意腸胃問題
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬豬運程︰搬屋留意兩點 今年會大破財
肖豬今年「沖太歲」，「沖」代表變化，財運及桃花雖然都排第11，但又不是那麼差。
屬豬年份：1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019
詳文點擊:
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬豬運程︰搬屋留意兩點 今年會大破財
（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：
撰文 : 蘇民峰師傅 玄學家