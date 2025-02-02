新年禁忌2025｜大年初五財神生日迎富送窮 命理師揭6大禁忌/勿講這1字
家事百科
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【大年初五禁忌/農曆新年2025/新年禁忌2025/蛇年】大年初五有「破五」之稱，指初一至初四的諸多禁忌都在此日破除，民間傳說這天亦是財神的生日，因此有接財神的習俗，有命理師公開初五的6大禁忌，例如家中勿留垃圾等等，大家記得留意！
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新年禁忌2025｜初五6大禁忌
初五禁忌｜1. 家中勿留垃圾
初五要迎富送窮，因此要將垃圾也就是窮，將它送出去，代表將窮神送走，財神自然就會來了。
初五禁忌｜2. 打掃家裡
初五這一天要將家中的地板垃圾打掃乾淨，如此就能送走窮氣，家中保持整潔乾淨財神自然就會來。
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