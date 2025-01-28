蛇年頭注香︱雲文子師傅教新年求好運 頭炷香/吉時/方位/頭啖菜
撰文： 文體藝online
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【農曆新年 / 頭注香 / 吉時 / 方位】每逢農曆新年，不少市民在大年初一到寺廟「爭崩頭」上頭注香，祈求全年行好運。
不過奇門遁甲雲文子師傅在昨晚（1月27日）在TVB節目《直播靈接觸》坦言，「頭炷香」非一般市民可上到，笑說︰「其實所謂『頭炷香』係祈願者上嘅第一炷香，只要根據奇門遁甲嘅吉時，自己係屋企都可以上香。今年吉時喺聽晚（今晚，1月28日）子時，即聽晚（今晚，1月28日）11點到凌晨1點，只要在這段時間上香就可以。」
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蛇年頭注香︱甚麼是「頭啖菜」？
此外，雲文子師傅表示從道教來說，點香是跟天神溝通傳遞訊息的方法。同時補充，今年有幾個方位能增加運勢，如向西邊上香參拜三下可招貴人，西北方則利錢財家宅運。
另外，道教還有一樣名為「頭啖菜」，方法是以白烚一碟青菜，在上完頭炷香後 進食一口烚菜之後向南邊參拜四下，便能清除過往一年孽障。
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