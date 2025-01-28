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KO便秘｜100萬港人有不同程度便秘　醫生盤點4類食物通便兼抗癌：這種早餐大熱飲品上榜

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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【便秘／通便食物／腸道健康／益生菌／抗炎食物】便秘可致肚脹不適，更可能增加患病風險！本港約100萬港人患有便秘，想要排便順暢，可從飲食下手。英國外科網紅醫生早前就盤點4類通便食物，可有效排便兼抗癌。

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消委會早前有研究數據指出，正常大便規律應為定時一日一次，糞便要成形且通暢，惟本港約100萬香港人患有不同程度的便秘，而醫學上對便秘可分為以下兩大類別：

便秘問題｜拆解2大便秘成因

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  • 結構性便祕：即是腸道結構出現變化，例如腸道出現瘜肉、痔瘡、腫瘤問題，令腸道出現傳遞上錯誤而形成便秘。
  • 功能性便祕：不牽涉腸道結構上變化，主要與過食燥熱食物、情緒壓力、體質虛弱、產後、經常忍便等有關。

便秘問題｜改善便秘2大動作

中醫楊明霞建議大家早上刷牙後可進行以下2大動作，每次進行連續重複15次，可有助腸道蠕動，減輕便秘問題：

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  • 便秘問題｜1.連續飲水5下，每口喝小量的水即可
  • 便秘問題｜2.肛縮5下

楊醫師解釋指，科學角度而言，消化道位於食道下端，而最末端則是肛門，故吞嚥及肛縮動作可分別刺激消化道的始末，對於大腸蠕動具一定作用，持之以恒下不少病人便秘情況亦有所改善。

便秘問題｜外科醫生拆解4大通便食物

日前《紐約郵報》引用英國外科網紅醫生Karan Rajan於個人社交平台「 TikTok」分享，提出以下4類通便食物供大家參考，可有助通便、抗癌、抗炎及緩解腸躁症或乳糖不耐症不適，其中2款更是他每日都會吃的食物：

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便秘問題｜1.奇異果

富含可溶性膳食纖維、抗發炎效果及豐富的維他命C，可使糞便變軟、增加排便頻率，功效猶如「天然瀉藥」，但又不會產生如同瀉藥般的相關副作用，吃一個即起緩解便秘功效；同時可防止自由基損傷，預防癌症發展。

便秘問題｜2.咖啡

含有可溶性纖維和多酚的雙重功效，其中多酚是一種植物化合物，具抗氧化及抗發炎功效，可成為腸道細菌益生元，改善腸道蠕動、減少便秘，惟飲用時要注意時間，以免影響睡眠。

便秘問題｜3.混合堅果

堅果是Karan Rajan每天都會嘗試攝取的食物，有研究指出，高頻率攝取約20到30克堅果，可有助減少炎症、降低結直腸癌風險，混合杏仁、核桃或開心果等堅果，可有人體提供多樣化的益生元纖維，促進腸道中的微生物多樣性。

便秘問題｜4.乳酪

Karan Rajan坦言自己每日會吃乳酪，同樣時腸胃科醫師最喜歡的飲食之一。含有活性培養物，例如乳酸桿菌和雙歧桿菌的乳酪，可有助增加你體內好菌數量。有研究指出，乳酪可緩解腸道易激綜合症（腸躁症）症狀，甚至可幫助乳糖不耐症患者消化乳糖。

資料來源：紐約郵報

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