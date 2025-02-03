校長專訪｜5am起床入大澳見學生講「早晨」 筏可校長棄當教授助Band3生改變命運
撰文： 任薏
發布時間： 33 分鐘前
最後更新： 15 分鐘前
【離島區中學/佛教筏可紀念中學】為求成功，家長執著讓孩子「贏在起跑線」，不過平庸出生也不代表沒有取勝的機會。位於大澳的佛教筏可紀念中學（下稱筏可）是一間Band 3中學，校內學生家庭背景複雜，在社會眼中就是一群「曳學生」，校長惲福龍不以爲然，視他們為「親生仔女」，耐心教導學生，讓他們走向屬於自己的成功人生。
我一直相信每個人的能力都是一樣，如果我們能夠多花時間、多花愛心，去幫助那些起跑線沒有那麼好的小孩，他們會不會有一天也能夠衝到終點呢？
佛教筏可校長｜每日5點半出門 火炭來回大澳教學
惲校長曾於香港城市大學、香港中文大學及香港大學等大專院校任教逾20多年，2009年因為一個想法，毅然從大學教授的身份，轉成筏可校長，「無論在工作、家庭方面，我都感到滿意，所以就想有沒有機會去幫助一些Band 3，甚至家庭背景沒有那麼好的學生。」出於一顆助人之心，他利用大學休假，申請了4間學校，最終走進了大澳的筏可中學。
大澳遠離市區，惲校長每日5點半出門，花2.5小時從火炭入大澳教學，長年的堅持不只是為了學生，還為了家人。他表示若不是家人不介意他放棄高薪的職位，也不會選擇來到筏可，因此他堅持每日都要回家，陪伴家人。
我把我所擁有的時間多分一些給其他小孩去愛他們，但我仍然將家庭放在第一位，每天5時半出門，由火炭出發到大澳。
佛教筏可校長｜每日堅持與學生互動講早晨
早早出門前往學校，只想與學生說一句「早安」。惲校長指每日都會站在校門，與學生打招呼，「與他們握手，男生的話可以擁抱，女生就擊掌」，他希望可以將學校營造成家的感覺，讓他們感受到被尊重、被歡迎。
充滿關愛、尊重的校園，當然不是一句問候所成，而是互動接觸。惲校長堅持每日與學生有正面接觸，原因是以往不少學生曾表示，讀書6年從接觸過校長，只有在講台上、校長室的幾次見面，所以他便堅持每天早上說「早安」，與學生拉近距離。
如果校長都不喜歡學生，學生也就不喜歡上學，所以每天早上都要說早安，希望他們喜歡上學，一定要喜歡見到校長。
佛教筏可校長｜棄追大學入學率 訓練學生4大品格
不少學校都看重學生成績，以考上大學為目標，不過筏可學生卻是品格重於數字。面對一班Band 3學生，惲校長明白逼迫他們升上大學毫無意義，因此決定訓練品格，「很多學生讀書厲害但不代表有品，所以我說人品是最重要，便進行品格的訓練」。
教導學生品格，惲校長講求4點：第一是「講早晨」，只要願意與其他人打招呼，日後在職場便能獲老闆歡心；第二「準時」，惲校長以貨車司機為例，兩點下貨，一點半便要到達，那便是準時；第三「不怕吃虧」；最後便是「感恩」，懂得感謝別人的幫助。4個品格特質的訓練，取代追求成績的進步，即使考不些上大學，每位學生的人生也能成功。
入到大學就是獎勵，入不到大學一樣成功。慢慢將這些特質建立起來，只要今天比昨天好， 明天比今天好，就是進步，拯救他們的人生。
佛教筏可校長｜視學生如子女 齊挑戰「毅行者」100公里
除了品格訓練，學校也舉辦多項活動，務求提升學生自信。惲校長每年都會不同舉辦活動與學生一同參與，如扭計骰、背誦《愛蓮說》和《上善若水》、玩魔術等，多年來又帶領學生參與「毅行者」活動，走完100公里的麥理浩徑，早前更飛往海外，參加「英國樂施毅行者」，擴闊學生的視野。多次的挑戰，多年的堅持，惲校長期望可以建立學生自信心，將每項活動成為他們引以為傲的個人成就。
惲校長憶述，以往有位泰國籍學生，受訪時表示自己中文不太好，但可以背《三字經》，於是他把三字經的一半內容背誦出來，人人都非常震驚。「人人都聽過這些古詩，但都不懂背，當學生懂得背時，便會覺得驕傲」。
校長盡心盡力拉近與學生的關係，更有「老豆」的稱呼。惲校長坦言不知從何時開始被稱作「老豆」，但多年來他卻是「履行」爸爸一職，對每個學生亦關心之至，「有位學生曾經跟我說：『校長你這麼有愛心，你去關心別人，不要關心我，我如同一塊糞便，你不要碰我，我會弄臭你。』，我們沒有放棄，結果他拿到扶輪社的獎項。」惲校長指該學生現已畢業一年多，但卻因生活問題閉門不出，他仍親自家訪幫助他，全因他是學生的「老豆」。
那些永遠都是我的兒子，所以一定會幫助他們。
佛教筏可校長｜無悔學術研究退步 堅守筏可做校長
惲校長從大學教授，轉為筏可校長已有15年，當中所獲不少，但也有捨棄的部分。惲校長指，離開大學來到這裡，損失最大是在學術研究上的退步，「在大學與同事、學生都是互相分享，但在這裡只有討論教學內容，以往教授的社會學更不是他們相熟的範疇，這個就是損失，我已追不回當初的步伐。」他曾考慮60歲退休後回到大學教書，但最後仍選擇留在筏可，為的只是最初那顆助人之心。
留在這裏我就無法再回去做教授，只有做行政，但我從不後悔。
佛教筏可校長｜堅信學生才能
至今，一班筏可學生逐漸走向成功的路上，有6年獲得南華早報頒發「年度學生獎——最佳進步獎獎學金」，近年更有學生考入港大土木工程、中大建築系、理工大學測量系及城大法律等優異成績。學生的出眾讓人不禁讚嘆是惲校長努力的成果，惲校長則堅信能夠學生出類拔萃，全因他們自身的優秀才能，與他無關。
我沒拿過獎，沒上過台，所以學生比我厲害，我相信他們原本就是這樣出色，只是未有機會讓去飛。他們全是天才，這就是我一直以來的信念。
|學校基本資訊
|地區及校網
|離島區
|創辦年份
|1977年
|學校類別
|直資
|學生性別
|男女
|辦學團體
|寶蓮禪寺
|宗教
|佛教
|學校設施
|課室
|14
|特別室
|學校聯絡方式
|地址
|新界大嶼山大澳大澳道99號
|電話
|2985 5365
|網址
|學校網址
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