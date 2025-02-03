校長專訪｜5am起床入大澳見學生講「早晨」　筏可校長棄當教授助Band3生改變命運

【離島區中學/佛教筏可紀念中學】為求成功，家長執著讓孩子「贏在起跑線」，不過平庸出生也不代表沒有取勝的機會。位於大澳的佛教筏可紀念中學（下稱筏可）是一間Band 3中學，校內學生家庭背景複雜，在社會眼中就是一群「曳學生」，校長惲福龍不以爲然，視他們為「親生仔女」，耐心教導學生，讓他們走向屬於自己的成功人生。

我一直相信每個人的能力都是一樣，如果我們能夠多花時間、多花愛心，去幫助那些起跑線沒有那麼好的小孩，他們會不會有一天也能夠衝到終點呢？

▲ 佛教筏可紀念中學校長惲福龍相信每人的能力都是一樣。（林綺虹攝）

佛教筏可校長｜每日5點半出門 火炭來回大澳教學

惲校長曾於香港城市大學、香港中文大學及香港大學等大專院校任教逾20多年，2009年因為一個想法，毅然從大學教授的身份，轉成筏可校長，「無論在工作、家庭方面，我都感到滿意，所以就想有沒有機會去幫助一些Band 3，甚至家庭背景沒有那麼好的學生。」出於一顆助人之心，他利用大學休假，申請了4間學校，最終走進了大澳的筏可中學。

大澳遠離市區，惲校長每日5點半出門，花2.5小時從火炭入大澳教學，長年的堅持不只是為了學生，還為了家人。他表示若不是家人不介意他放棄高薪的職位，也不會選擇來到筏可，因此他堅持每日都要回家，陪伴家人。

我把我所擁有的時間多分一些給其他小孩去愛他們，但我仍然將家庭放在第一位，每天5時半出門，由火炭出發到大澳。

▲ 佛教筏可紀念中學惲校長每日5點起身，從火炭入大澳教學。（林綺虹攝）

佛教筏可校長｜每日堅持與學生互動講早晨

早早出門前往學校，只想與學生說一句「早安」。惲校長指每日都會站在校門，與學生打招呼，「與他們握手，男生的話可以擁抱，女生就擊掌」，他希望可以將學校營造成家的感覺，讓他們感受到被尊重、被歡迎。

充滿關愛、尊重的校園，當然不是一句問候所成，而是互動接觸。惲校長堅持每日與學生有正面接觸，原因是以往不少學生曾表示，讀書6年從接觸過校長，只有在講台上、校長室的幾次見面，所以他便堅持每天早上說「早安」，與學生拉近距離。

如果校長都不喜歡學生，學生也就不喜歡上學，所以每天早上都要說早安，希望他們喜歡上學，一定要喜歡見到校長。

佛教筏可校長｜棄追大學入學率 訓練學生4大品格

不少學校都看重學生成績，以考上大學為目標，不過筏可學生卻是品格重於數字。面對一班Band 3學生，惲校長明白逼迫他們升上大學毫無意義，因此決定訓練品格，「很多學生讀書厲害但不代表有品，所以我說人品是最重要，便進行品格的訓練」。

教導學生品格，惲校長講求4點：第一是「講早晨」，只要願意與其他人打招呼，日後在職場便能獲老闆歡心；第二「準時」，惲校長以貨車司機為例，兩點下貨，一點半便要到達，那便是準時；第三「不怕吃虧」；最後便是「感恩」，懂得感謝別人的幫助。4個品格特質的訓練，取代追求成績的進步，即使考不些上大學，每位學生的人生也能成功。

入到大學就是獎勵，入不到大學一樣成功。慢慢將這些特質建立起來，只要今天比昨天好， 明天比今天好，就是進步，拯救他們的人生。

佛教筏可校長｜視學生如子女 齊挑戰「毅行者」100公里

除了品格訓練，學校也舉辦多項活動，務求提升學生自信。惲校長每年都會不同舉辦活動與學生一同參與，如扭計骰、背誦《愛蓮說》和《上善若水》、玩魔術等，多年來又帶領學生參與「毅行者」活動，走完100公里的麥理浩徑，早前更飛往海外，參加「英國樂施毅行者」，擴闊學生的視野。多次的挑戰，多年的堅持，惲校長期望可以建立學生自信心，將每項活動成為他們引以為傲的個人成就。

惲校長憶述，以往有位泰國籍學生，受訪時表示自己中文不太好，但可以背《三字經》，於是他把三字經的一半內容背誦出來，人人都非常震驚。「人人都聽過這些古詩，但都不懂背，當學生懂得背時，便會覺得驕傲」。

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校長盡心盡力拉近與學生的關係，更有「老豆」的稱呼。惲校長坦言不知從何時開始被稱作「老豆」，但多年來他卻是「履行」爸爸一職，對每個學生亦關心之至，「有位學生曾經跟我說：『校長你這麼有愛心，你去關心別人，不要關心我，我如同一塊糞便，你不要碰我，我會弄臭你。』，我們沒有放棄，結果他拿到扶輪社的獎項。」惲校長指該學生現已畢業一年多，但卻因生活問題閉門不出，他仍親自家訪幫助他，全因他是學生的「老豆」。

那些永遠都是我的兒子，所以一定會幫助他們。

佛教筏可校長｜無悔學術研究退步 堅守筏可做校長

惲校長從大學教授，轉為筏可校長已有15年，當中所獲不少，但也有捨棄的部分。惲校長指，離開大學來到這裡，損失最大是在學術研究上的退步，「在大學與同事、學生都是互相分享，但在這裡只有討論教學內容，以往教授的社會學更不是他們相熟的範疇，這個就是損失，我已追不回當初的步伐。」他曾考慮60歲退休後回到大學教書，但最後仍選擇留在筏可，為的只是最初那顆助人之心。

留在這裏我就無法再回去做教授，只有做行政，但我從不後悔。

▲ 惲校長堅信學生是憑自己的才能考上大學，與他無關。（林綺虹攝）

佛教筏可校長｜堅信學生才能

至今，一班筏可學生逐漸走向成功的路上，有6年獲得南華早報頒發「年度學生獎——最佳進步獎獎學金」，近年更有學生考入港大土木工程、中大建築系、理工大學測量系及城大法律等優異成績。學生的出眾讓人不禁讚嘆是惲校長努力的成果，惲校長則堅信能夠學生出類拔萃，全因他們自身的優秀才能，與他無關。

我沒拿過獎，沒上過台，所以學生比我厲害，我相信他們原本就是這樣出色，只是未有機會讓去飛。他們全是天才，這就是我一直以來的信念。

學校基本資訊 地區及校網 離島區 創辦年份 1977年 學校類別 直資 學生性別 男女 辦學團體 寶蓮禪寺 宗教 佛教 學校設施 課室 14 特別室 多用途活動室

自修室

健身室

音樂室

校園電視台室

藝術廊

社工室

訓輔導室

禪修室 學校聯絡方式 地址 新界大嶼山大澳大澳道99號 電話 2985 5365 網址 學校網址

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