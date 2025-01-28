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緬甸詐騙營｜余德寶：政府更主動協助及持續關注　相信自己的角色日後可逐漸減少

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發布時間： 2 小時前

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余德寶（右）。（資料圖片）

昨日再多一名在緬甸被禁錮從事非法工作的港人返港。協助苦主家屬的前區議員余德寶今（28日）在社交平台發文指，自己過去的工作主要是協調家屬，促進家屬和政府之間的溝通，如今見政府更加主動協助及持續關注這個議題，公眾亦有廣泛討論和提高警覺，相信「我的角色日後可以逐漸減少。」

他提到，該獲救港人親友託其感謝特區政府和泰國政府的協助，指受害人已回到家中休息，其身體狀況和精神狀況還好。而其手上餘下的六宗求助個案，家人們仍然心存盼望，相信及期望特區政府會盡力作出營救，「救得一個得一個」，又指保安局代表在發言中提及未放棄營救其餘個案，為家屬帶來了一絲安慰。

保安局局長鄧炳強早前曾不點名感謝余德寶協助港人，提供心理協助，但亦指如果任何人在未知當局全盤部署下，就將事主家屬所講的事情向外發放，「對於一些還未能獲得營救的人士來說，未必是一件好事。」【詳情即看：下一頁

 

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