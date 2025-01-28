  • 17°C
香港時間：2025128日 (二) 17:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」。

【維園年宵/靈異/法科】地上執到寶問天問地攞唔到！但原來街上隨地拾起物品，有可能會招禍上身，有一位90後法科法師於網上平台分享，指一名女童於銅鑼灣維園行年宵時，意外拾起一個利是封後疑似「撞邪」，母親向他求助後，即時進行了緊急法事。他提醒在街上遇上不明免費物品要格外小心，表示「執咗分分鐘連命仔都冇」。

一位90後法科法師於社交平台Threads 發文，以「維園年宵･恐怖利是封」為題，分享近日處理了一宗緊急法事。他寫道：「女客人一家行年宵時，女兒突然向她遞上一封利是，表示剛剛在地下拾獲，她打開一看，見到一撮頭髮和一張寫滿符咒的紙條，女事主即刻將利是掉落地上，然後抱起女兒回家。」

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　擬安排女兒讀國際學校：開心最重要

他表示，隨後，女童在返家途中，異常疲倦，整個人軟晒、發熱及個肚好脹，還表示感覺肚中有東西在動，及後更是噴射式嘔吐。母親立即帶女童到洗手間，但女童再次嘔吐，今次嘔出來的竟是一大團灰黑色的黏液！

圖:Threads@karmahints

他接獲女童母親求助後，叫對方「拎道護身符放喺啊女心口頂住先」，翌日一大清早安排到寺廟為女兒驅邪及清穢氣。法事完結後，女童氣息回復正常，「半個鐘後已經又跑又跳」。

他表示，當時在廟壇前問觀音娘娘得知，今次事件原來是有人委託一位師傅，「想用人哋條命（吸取人嘅精元）去續自己患重病嘅仔條命」。

女童母親打開利是後發現頭髮及符咒。圖:Threads@karmahints

他奉勸各位網民，「如果喺街見到有人派小禮物，但係完全唔出聲...都唔可以拎，可能係某師傅嘅『追蹤器』，事後幫啲『有錢佬』續命。

相關新聞:

七仙羽2025風水佈局｜文昌位代表名利與樣貌　七師傅教蛇年催旺子女學業運：文昌塔要13層【附影片】

家居風水丨七師傅列5大家居破財黑點　盡量勿養魚做錯1事恐惹官非

七師傅風水佈局｜子女難集中易分心不願乖乖做功課　七師傅親授3招提升小朋友專注力

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事
今日 11:27
懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事
蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
今日 12:38
蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
空心情婦︱傳小三「五索」山頂豪宅只是租客　物業租值達XX萬業主身份原來係？
今日 12:34
空心情婦︱傳小三「五索」山頂豪宅只是租客　物業租值達XX萬業主身份原來係？
八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券　百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30
今日 13:10
八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券　百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30

你可能感興趣

懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事
今日 11:27
懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事
蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
今日 12:38
蘇民峰2025運程｜蘇民峰預測蛇年經濟「有波幅無升幅」　求財要去呢3個國家
空心情婦︱傳小三「五索」山頂豪宅只是租客　物業租值達XX萬業主身份原來係？
今日 12:34
空心情婦︱傳小三「五索」山頂豪宅只是租客　物業租值達XX萬業主身份原來係？
維多利亞公園 年宵 銅鑼灣

最高瀏覽

農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
急症室最長等候時間（01月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月28日 時間12:05）
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
農曆新年2025｜過年貼揮春7大禁忌　玄學家揭做錯1事恐破財行衰運
農曆新年2025｜過年貼揮春7大禁忌　玄學家揭做錯1事恐破財行衰運