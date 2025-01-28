撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過

▲ 女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」。

【維園年宵/靈異/法科】地上執到寶問天問地攞唔到！但原來街上隨地拾起物品，有可能會招禍上身，有一位90後法科法師於網上平台分享，指一名女童於銅鑼灣維園行年宵時，意外拾起一個利是封後疑似「撞邪」，母親向他求助後，即時進行了緊急法事。他提醒在街上遇上不明免費物品要格外小心，表示「執咗分分鐘連命仔都冇」。

一位90後法科法師於社交平台Threads 發文，以「維園年宵･恐怖利是封」為題，分享近日處理了一宗緊急法事。他寫道：「女客人一家行年宵時，女兒突然向她遞上一封利是，表示剛剛在地下拾獲，她打開一看，見到一撮頭髮和一張寫滿符咒的紙條，女事主即刻將利是掉落地上，然後抱起女兒回家。」

他表示，隨後，女童在返家途中，異常疲倦，整個人軟晒、發熱及個肚好脹，還表示感覺肚中有東西在動，及後更是噴射式嘔吐。母親立即帶女童到洗手間，但女童再次嘔吐，今次嘔出來的竟是一大團灰黑色的黏液！

▲ 圖:Threads@karmahints

他接獲女童母親求助後，叫對方「拎道護身符放喺啊女心口頂住先」，翌日一大清早安排到寺廟為女兒驅邪及清穢氣。法事完結後，女童氣息回復正常，「半個鐘後已經又跑又跳」。

他表示，當時在廟壇前問觀音娘娘得知，今次事件原來是有人委託一位師傅，「想用人哋條命（吸取人嘅精元）去續自己患重病嘅仔條命」。

▲ 女童母親打開利是後發現頭髮及符咒。圖:Threads@karmahints

他奉勸各位網民，「如果喺街見到有人派小禮物，但係完全唔出聲...都唔可以拎，可能係某師傅嘅『追蹤器』，事後幫啲『有錢佬』續命。

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