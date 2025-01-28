節約用水｜水務署下月起推「慳水特攻隊」計劃　向高用水量客戶提供節約用水建議

▲ （水務署網站圖片）

水務署今（28日）指，已委託香港大學水資源技術與政策研究中心，2月起至明年初推行「慳水特攻隊」計劃，將為高用水量的特選客戶水錶額外安裝高剖析度的智能裝置，透過人工智能科技分析其處所的用水情況，找出用水量偏高的原因，並為客戶提供度身訂做的節水建議報告以及潛在喉管漏水等提示，以協助客戶節約用水，減少水費開支。



水務署稱，根據大數據分析，現時全港約有1%的客戶群，包括住宅及非住宅客戶，其用水量已佔去全港總用水量超過30%，計劃便旨在為他們提供針對性的節水支援，將有效減少總用水量，署方已開始陸續發信邀請合適的客戶參加，費用全免，名額有限，鼓勵獲邀客戶踴躍參與。

署方冀通過計劃，在今年內減少50萬立方米的用水，相當於200個奧林匹克標準游泳池的水量，又提到早前在大澳進行的小規模試驗計劃，已成功為參與家庭共節省了約6%的用水，成效顯著。

「慳水特攻隊」計劃詳情載於水務署專題網頁。如公眾對「慳水特攻隊」計劃有任何查詢，可致電水務署24小時客戶服務熱線2824 5000。

另外，水務署指，自去年2月推出新一輪慳水運動，香港住宅每日人均淡水用水量已由疫情高峰時期約151公升，下降至約133公升，幅度達12%，與疫情前相若，顯示節水工作漸見成效。

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