  • 18°C
香港時間：2025128日 (二) 15:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

節約用水｜水務署下月起推「慳水特攻隊」計劃　向高用水量客戶提供節約用水建議

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（水務署網站圖片）

水務署今（28日）指，已委託香港大學水資源技術與政策研究中心，2月起至明年初推行「慳水特攻隊」計劃，將為高用水量的特選客戶水錶額外安裝高剖析度的智能裝置，透過人工智能科技分析其處所的用水情況，找出用水量偏高的原因，並為客戶提供度身訂做的節水建議報告以及潛在喉管漏水等提示，以協助客戶節約用水，減少水費開支。
　　 
水務署稱，根據大數據分析，現時全港約有1%的客戶群，包括住宅及非住宅客戶，其用水量已佔去全港總用水量超過30%，計劃便旨在為他們提供針對性的節水支援，將有效減少總用水量，署方已開始陸續發信邀請合適的客戶參加，費用全免，名額有限，鼓勵獲邀客戶踴躍參與。

署方冀通過計劃，在今年內減少50萬立方米的用水，相當於200個奧林匹克標準游泳池的水量，又提到早前在大澳進行的小規模試驗計劃，已成功為參與家庭共節省了約6%的用水，成效顯著。

「慳水特攻隊」計劃詳情載於水務署專題網頁。如公眾對「慳水特攻隊」計劃有任何查詢，可致電水務署24小時客戶服務熱線2824 5000。

另外，水務署指，自去年2月推出新一輪慳水運動，香港住宅每日人均淡水用水量已由疫情高峰時期約151公升，下降至約133公升，幅度達12%，與疫情前相若，顯示節水工作漸見成效。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
農曆新年2025｜年廿八至初九20個習俗禁忌　大年初一做錯1事恐窮足全年
急症室最長等候時間（01月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月28日 時間12:05）
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士
六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
農曆新年2025｜過年貼揮春7大禁忌　玄學家揭做錯1事恐破財行衰運
農曆新年2025｜過年貼揮春7大禁忌　玄學家揭做錯1事恐破財行衰運