回收桃花｜環保署下月5日起回收桃花 共55個收集站
社會
發布時間： 41 分鐘前
最後更新： 34 分鐘前
環境保護署今日（28日）公布，2025桃花回收計劃將於今年農曆新年假期後（5日）舉行，詳情如下：
- 2月5日至13日
收集地點：位於Y·PARK [林·區] 的中央收集站及54個地區收集站，包括「綠在區區」11個回收環保站、6個離島廢物轉運設施及37個公眾垃圾收集站，有關收集點的位置及開放時間可瀏覽網頁。
- 2月14日至20日
市民及工商機構可於辦公時間內，即星期1至星期6，上午9時至下午6時，將桃花直接送往Y·PARK [林·區]。
環保署指，計劃所收集的桃花會經回收處理，例如進行破碎，再造成堆肥用的膨鬆劑或園藝用覆蓋物等再造產品，提醒公眾計劃只限回收桃花，送往回收前須拆除揮春及膠帶等裝飾物品，以免影響其回收再造過程。署方亦鼓勵市民將其他小型植物，如年桔重新栽種；至於裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。
另外，凡於Y·PARK [林·區] 或「綠在區區」回收環保站回收桃花的參與者，均會獲發電子證書；而將桃花運往「綠在區區」回收環保站回收的參與者更可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止。有關桃花回收計劃的詳細資料，可瀏覽以下網頁。
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