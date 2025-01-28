星二代︱任晴佳型格現身巴黎Dior高訂騷　偕琦琦化身超型母女組合

▲ 琦琦與任晴佳現身巴黎時裝騷。

巴黎時裝騷星光閃閃，香港時間昨晚於巴黎羅丹美術館舉辦的Dior 2025春夏高訂騷圓滿舉行，除品牌大使、韓國女團BLACK PINK成員Jisoo與Anya Taylor-Joy出席，琦琦與愛女任晴佳（Ella）也獲邀成座上客，同場還有荷里活性感女神Alexandra Daddario、中谷美紀與Netflix劇《Wednesday》主角Jenna Ortega等巨星。

Ella一身黑色公主袖皮短裙配長boots，前衛的造型散發出迷人的少女感，而琦琦則穿上Dior的trench coat，超有型的母女組合。

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星二代︱任晴佳獲網民大讚

時裝騷後，二人與品牌女裝系列創意總監Maria Grazia Chiuri合照，琦琦笑言十分喜歡Dior，很開心能夠親赴巴黎睇騷，Ella則說：「與 Dior一起度過最美好的時光，對美麗的作品和氛圍感到敬畏，謝謝品牌的邀請！」

Ella於IG貼出多張相片，網民紛紛留言，「妳是優雅的縮影」、「沒有人能穿得比妳更好看」、「Dior princess」。

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