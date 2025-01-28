星二代｜姜大衛孻仔中學生涯遭同學欺凌　姜卓文勇敢分享：我現在是更好的人

▲ 姜大衛孻仔姜卓文分享早年的校園欺凌事件。

【姜大衛/姜卓文/星二代】影壇老戲骨姜大衛（John哥）跟太太李琳琳結婚逾半世紀，二人育有兩女一子，分別為大女姜依蘭、二女姜依文以及細仔姜卓文。

現年30歲的姜卓文近年加入娛樂圈，曾參演電影《臨時劫案》與《梅艷芳》，早前他亮相Podcast節目《Roll機》，勇敢分享中學時代被欺凌的經歷。

▲ 姜卓文為姜大衛的孻仔。（取自instagram）

姜大衛兒子｜每個人都會有受過傷害

Podcast節目《Roll機》於官方IG發佈姜卓文受訪的片段，當中提及：

事隔10幾年，細John終於有勇氣可以share呢件事。其實每一個人都會有受過傷害，或者有一啲自己覺得好丟臉、唔見得光嘅經歷。呢一集嘅Roll機，證實咗俾大家睇，其實學識放開，勇敢地表達出嚟俾你身邊最親近嘅人，係會幫助到我哋去療癒呢一啲傷痕。Peace and Love Everybody，Thanks for listening

片中姜卓文表示當年剛由加拿大返港，身型肥胖兼不懂說中文的他因而被欺凌。

他憶述跟某同學不咬弦，升上中二時對方跟兩位男同學邀他入群：「幾個月之後我就感覺到佢哋有轉變，bully我啦，挑撥離間啦。」

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姜大衛兒子｜獲網民讚勇敢

某天一班人到訪姜卓文家，期間遭該男同事挑機：「我就喺房度同埋佢另一個朋友，其中一樣佢嗰時會寸我嘅嘢，就係『X唔到旗』，跟住佢話你『你打到，你打畀俾我睇吖！你睇吓，我得㗎！』跟住就喺我面前打X機，咁已經係一個變態嘅行為啦，係咪先？」

姜卓文續說：「佢話『你得唔得呀？』，跟住我就除咗條褲，坐咗喺電腦面前，『咔嚓』。佢影咗我相，跟住第二日返學就唔同晒喇，我成個life就唔同咗。佢send晒出去呀！呢啲先叫丟臉。」

影片發佈後，網民直斥簡直是犯罪行為，亦大讚姜卓文勇敢：「嘉許你勇敢面對，同放下過去」、「應該報警拉佢」。

其後姜卓文於IG限時動態轉載訪問兼寫道：

站起來對抗欺凌！你永遠不會知道別人經歷了甚麼，也不知道你的言語、舉動如何影響別人的一生。感謝你們溫暖的留言，我現在已是個更好、更強壯的人，我喜歡我的生命，我的朋友和家人。最重要的是，我喜歡我自己！

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姜大衛兒子｜曾參加《全民造星》

姜卓文於姜大衛49歲高齡時出世，跟兩位姐姐相距21歲及12歲，所謂孻仔孻心肝，姜卓文獲得全家人的愛鍚。

畢業於美國薩凡納藝術設計學院的姜卓文，2019年，參加了ViuTV舉辦的選秀節目《全民造星II》，最後卻48強止步，對演戲與唱歌有興趣的姜卓文其後加入娛圈，他曾自爆大學畢業後瞞著家人去試鏡，爸爸姜大衛知悉後未有阻止，反而希望他靠自己實力入行。

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