賀歲片2025︱蛇年賀歲外語片大盤點　柏靈頓熊/完美伴侶/狼人/工作細胞

▲ 蛇年賀歲外語片大盤點。

農曆新年入戲院睇電影，除了華語片外，還有外語電影，當中包括《柏靈頓熊：秘魯大冒險》（Paddington in Peru）、《完美伴侶》（Companion）、《狼人》（The Wolf Man）、《工作細胞》。

賀歲片2025︱蛇年賀歲華語片大盤點 臨時決鬥/祥賭必贏/麻雀女王追男仔/射鵰英雄傳/封神2

賀歲片2025︱《柏靈頓》經典回歸

由英國知名作家馬克布頓（Mark Burton）創作的經典兒童文學角色，柏靈頓熊頭戴紅帽子，身穿藍色大衣、手提老舊行李，有如彬彬有禮的英國紳士，充滿溫暖正能量，其故事感動世界各地不同世代的大人和小朋友。《柏靈頓》（Paddington）系列真人電影也迎來第三部作品《柏靈頓熊：秘魯大冒險》。

電影講述柏靈頓熊出發探望住在退休熊之家的露絲阿姨。然而，甫到埗就發現露絲阿姨竟然失蹤了。

柏靈頓熊於是與布朗家族一起四出尋找露絲阿姨，不但深入亞馬遜叢林，還要穿越祕魯高山，展開一場上山下水的驚心動魄大冒險，是農曆年假期間一部老少咸宜且充滿刺激、爆笑元素的冒險電影。（上映日期：1月29日）

▲ 《柏靈頓熊：秘魯大冒險》

賀歲片2025︱《完美伴侶》驚悚反轉愛情

如果想喜歡懸疑電影，新一年就有《完美伴侶》供選擇。電影是New Line Cinema攜手《宿劫》（Barbarian）的製作團隊，由《My Dead Ex》、《Suburgatory》祖漢克（Drew Hancock）自編自導，以全新視角詮釋男女間的感情關係。

電影先以一段有如童話故事般浪漫的愛情故事開頭，卻以反差極大的驚悚片手法打造出層層反轉的劇情。講述宅男喬許（積奎爾飾）與超正女神艾莉絲（蘇菲戴卓爾飾）在超市意外相遇，兩人一見鍾情且雙雙墮入愛河，更成為眾人眼中的完美伴侶，不料在一場與朋友狂歡派對上，竟意外揭露這段看似完美的感情背後隱藏着駭人真相。

這套另類且反轉的愛情故事，演員陣容包括《凶門惡煞》（The Boogeyman）蘇菲戴卓爾、《The Boys》積奎爾、《魅笑2》（Smile 2）魯卡士基治、《好想做一次》（Never Have I Ever）Megan Suri、《藍甲蟲》（Blue Beetle）哈維吉恩和《小行星都市》（Asteroid City）羅拔費特。（上映日期：1月29日）

▲ 《完美伴侶》

賀歲片2025︱《狼男》重啟1941年經典

若然急不及待想於新年前就感受驚悚氣氛有《狼男》。《隱形客》（The Invisible Man）獲全球激讚的編劇暨導演利雲紐（Leigh Whannell），創作出夢魘般的全新怪物《狼男》（Wolf Man）。

電影找來基斯道化艾保特（Christopher Abbot）、茱莉婭加納（Julia Garner）共同演出。電影作為重啟版，更特意找來傳奇化粧師傑克皮爾斯設計重塑1941年狼男的標誌性化粧，單是入場回味當年狼男的經典粧容已值回票價。

《狼男》講述比歷跟妻女一家三口，在父親失蹤多年並被判定死亡後，繼承了位於鄉下的童年家園，3人自此搬到叢林農舍。一晚夜深人靜，比歷突如其來遭受看不見的怪物襲擊，漆黑一片下四處絕望逃亡，怪物卻近距離徘徊賴死不走。他們封鎖門窗，把自己關在屋內。但隨着夜幕降臨、月圓皎亮，比歷的身體露出奇怪變異，逐漸怪物化，一切恐怖轉變竟跟父親失蹤的案件有着密切關連！（已上映）

▲ 《狼男》

賀歲片2025︱《工作細胞》日本動漫改編

除西方外語片，還有改編自人氣科普漫畫《工作細胞》及《工作細胞BLACK》的日本電影《工作細胞》，這片於日本連續四週勇奪票房冠軍，突破41億票房（港幣約2億元），累積入場人次達307萬。。

《工作細胞》由永野芽郁、佐藤健主演，劇情講述一對父女抱有截然不同的生活習慣，父親作息不定時，酗酒嗜煙，女兒飲食均衡，注重健康，未知危機卻朝他們一步步迫近，引發史上最激烈的「細胞戰爭」。

對香港觀眾特別值得留意是，負責影片動作指導的大内貴仁，是甄子丹的「甄家班」成員，曾參與製作包括《導火線》、《武俠》、《特殊身份》、《大師兄》、《肥龍過江》，以及早前上映《誤判》，所以《工作細胞》在動作打鬥設計上甚具水平。

▲ 《工作細胞》

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