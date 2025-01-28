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新年派利是｜職場派利是有學問　開工利是幾錢好？經理級都要派？

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

職場專家分享辦公室派利是學問。

農曆新年快到，身為別人上司的你，又有沒有打算派開工利是呢？今天半宅職薯就和大家分享派開工利是的重要性。

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新年派利是｜你須要派開工利是嗎？

如果你是公司的真正擁有人（即是老闆），派開工利是給為你工作，幫你賺錢的員工，乃是天經地義的事。員工為你工作，幫你賺錢，你透過派開工利是作一些回饋，其實也是一種財富分配。

但如果你是屬於受薪階層的經理主任，那麼你是否須要自掏荷包，從固定的薪金之中撥出一部分，作為開工利是錢呢？

我給你的答案是：必須。

新年派利是｜有地位的人才派利是

你有聽過小薯派開工利是給上司的嗎？當然無可能！因為利是從來都是長輩派給晚輩，上司派給下屬的。

派利是這個動作，其實是體現「誰才是老大」的舉動。

最失敗的領導方式，就是每事行使職權，迫令下屬表面上唯唯諾諾，卻在實際執行上陽奉陰違。

通常成功的領導者，都不只是帶「人」，更是帶「心」的。大家別小看這一封開工利是，要是缺少了的話，下屬隨時記足一年，內心深處不把你當作老大。同樣道理，要是開工利是豪爽的話，那種感謝也盡在不言中。

新年派利是｜切勿鋒芒太露

作為打工仔的經理主任，鋒芒當然不能蓋過老闆。要是老闆派五佰元開工利是，而你卻超豪爽的派一千元開工利是，那麼只會在暗地裏激怒老闆。

同樣道理，作為經理主任的你也應該懂分尊卑莊閒，在新年的第一日先向老闆拜年，讓老闆先高調地向所有人派開工利是，然後才輪到你以較低調的方式派。

新年派利是｜職場專家總結：開工利是一定要派

作為經理主任的你，開工利是一定要派。但在派之前，最好先和老闆商量好要怎樣派，派多少。要不然鋒芒太露的話，最後也會自討苦吃。

筆者簡介

半宅職薯

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

延伸閱讀：利是封顏色幾時派單/雙封都有學問　盤點7大派利是禁忌【附2025利是公價表】

原來派利是都有很多學問，還有利是公價作參考，大家要留意喇！

新年派利是背後有其習俗及意義，代表尊重和禮節。連封利是講求細節及學問，例如利是封顏色、利是金額、派利時間等，以下就為大家盤點7大派利是禁忌及注意事項，大家派利是前要留意一下！

點擊圖片看派利是學問：

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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