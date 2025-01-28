  • 15°C
香港時間：2025128日 (二) 19:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

類鼻疽｜衞生防護中心錄得一宗新增類鼻疽個案　涉及一名70歲男子

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

本港新增1宗類鼻疽個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（28日）表示，錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名有長期病患、居深水埗的70歲男子，其上周二（21日）出現排尿疼痛及排尿困難，翌日到明愛醫院求診並入院接受治療，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。
 
中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得2宗類鼻疽個案，去年共錄得23宗類鼻疽個案。
 
中心發言人強調，導致類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得類鼻疽個案。

根據文獻，類鼻疽個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令病菌更容易散播，從而令類鼻疽個案有機會增加；提醒市民，颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
急症室最長等候時間（01月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月28日 時間16:05）
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家