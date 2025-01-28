類鼻疽｜衞生防護中心錄得一宗新增類鼻疽個案　涉及一名70歲男子

▲ 本港新增1宗類鼻疽個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（28日）表示，錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名有長期病患、居深水埗的70歲男子，其上周二（21日）出現排尿疼痛及排尿困難，翌日到明愛醫院求診並入院接受治療，臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得2宗類鼻疽個案，去年共錄得23宗類鼻疽個案。



中心發言人強調，導致類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得類鼻疽個案。

根據文獻，類鼻疽個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令病菌更容易散播，從而令類鼻疽個案有機會增加；提醒市民，颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

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