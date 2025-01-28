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六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合

社會

撰文： 王月明

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

網民分享六彩「中六保五」投注法。

【六合彩 / 六合彩貼士 /新春金多寶】將於大年初五（2月2日）舉行攪珠的六合彩新春金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達1.88億元，為六合彩史上最高的頭獎彩金，不少市民期望發橫財。

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想中當然要靠運氣，不過也有人會研究當中遊戲技巧，提供中獎機會率或投注成本。在Facebook群組「齊齊研究六合彩！」內，便有網民曾以「六合彩的中六保五聰明組合」發文講介紹中六保五聰明組合，稱：

很多朋友也會比較平日投注更多，又或者和朋友親戚夾份投注，例如投注 12 個號碼。
12 個號碼複式，$10 全注要 $9240，就算 $5 半注也要 $4620。
眾所周知，用複式方法是包括選擇了的號碼可以組成的所有單式組合，但隨之而來的問題，就是産生的注數很多和投注成本非常高。

然後，他續指：

聰明組合：
採用數學的旋轉矩陣方法優化號碼組合，用較少的注數來包括了所選號碼，例如中六保五，就包括了任何你選擇了的號碼當中任何 5 個號碼的單式組合，産生較低成本的中六保五投注組合。
通過中六保五組合，如果所選號碼中，包含了該期結果攪出來的 7 個號碼的任何 6 個，組合中至少會有一注含有 5 個中獎號碼，如果選中到的 5 個也是正碼，當然是中了三獎，就算是 4 個正碼加上 1 個特別號碼，也保證中到四獎 $9600。
聰明組合優化中六保五的號碼組合，雖然不像傳統複式般確保每注的中獎機會，但其注數遠比傳統的少並能夠中六保五，用低成本實現類似複式投注的效果。

接著再舉例稱：

例子：
假設你喜歡這 12 個號碼！
3   4   7
11  14  15  17
30  34  39
40  43
用中六保五的聰明組合方法，只需要 44 注，遠遠少於複式的 924 注，而且同樣地有機會中到頭二三獎！( 看附圖！)
P.S. 但請留意，中六保五組合不能保證該期的六個中頭獎正碼 (如果被選中) 一定會在同一注項內。

但有網民認這招卻始終不是複式注，指出「注碼大減，中獎的機會亦大減。」覺得主要是令購買者在心理上「買多幾個號碼」。另有網民指出：「依D（啲）買法 是低成本去買你選定的號碼 ， 問題大前題是你選的號碼都係要中」

可是有曾實際用此「中六保五」聰明組合投注的網民表示，「有試過44注聰明組合 但結果也只有中40元 看來我不適合玩六合彩。」另一網民回覆他：「不是你問題，本身買44注都不是多，對於六合彩組合而言」

點擊圖片放大

六合彩︱每周購買17個相同號碼

除「中六保五」聰明組合投注外，還有一個組典巴拉福特大學教職員的聰明組合法！在2006年，英國巴拉福特大學一班教職員聲稱靠一條方程式贏得彩票頭獎，17人瓜分約530萬英鎊(約7,722萬港元)的獎金，扭轉「中獎純靠運氣」的觀念。

英國的彩票與香港六合彩很相似，也是從1至49號中挑選6個中獎號碼和一個特別號碼。英國巴拉福特大學17名教職員由1994年起合資買彩票，他們各自挑選合心水的號碼，合共購買17注，但多年來最多只是贏取數十英鎊。

於是他們定變招，將1至49號寫在紙上然後放在一個箱內，再每人輪流抽出一張紙，直至抽出首8注的號碼（即已抽出48個號碼）。箱內餘下的一個號碼則是第9注的首個號碼，而剛才抽出的號碼紙會放進另一個箱再抽。他們抽取17注共102個號碼，每個號碼最少出現兩次，而有4個號碼更出現3次。

他們每個周六都買這17注號碼，更編寫電腦程式自動核對中獎號碼。他們在投注4年後終中獎，贏得頭獎約530萬英鎊（約7722萬港元）獎金，每人可分約31萬英鎊（約452萬港元）。

其中一名中獎者表示︰「我們用舊方法挑選號碼未能取勝，所以我們想出另一個盡用49個號碼的方法，我們認為如果盡用所有號碼，我們贏出的機會一定較佳，事實也證明如此……我們一直堅持買該號碼，也深信最終會贏。」

此方法10元全注成本也170元，可是其實沒無法保障攪珠的號碼都恰恰在同一條注，畢竟要中彩票也是靠運氣，這班英國大學教職員也連續4年「食白果」後，才終於好運中獎，所以奉勸小賭怡情碰運氣便算，千萬不要沉迷賭博。

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