臨時決鬥︱梁詠琪包場與《反起跑線聯盟》好友睇戲　Gigi提醒胡子彤準備短褲仔謝票

賀歲電影《臨時決鬥》今日公映，女主角梁詠琪Gigi率師弟陳獻略（Henry），聯同導演麥啟光在年廿九團年飯前謝票外，Gigi更包場，請一班歌迷、圈中好友及電視劇《反起跑線聯盟》兄弟姊妹齊團年睇戲。

GiGi說：「好鍾意拍賀歲片就係一班人開心心可以過年睇戲，希望多啲觀眾入場，激活香港電影。」心水清的Gigi，更提醒子彤首日票房已過40萬，記得準備短褲仔履行承諾，非常搞笑。

臨時決鬥︱攞個好意頭

《臨時決鬥》今日熱映，Gigi帶同第一次參與謝票的Henry在食團年飯前連謝6場，GiGi說：「好開心，好似其中一個鍾意拍賀歲片原因，係帶有使命感，新一年帶到開心俾大家，攞個好意頭，返去全年開開心心。」而第一次謝票的Henry說：「自己第一次謝票，第一次同咁多觀眾睇完一齊討論電影，感覺好好玩。」

6場謝票中，其中一場是Gigi邀請一班電視劇《反起跑線聯盟2》好友，包括導演劉偉恆、朱鳳嫻、袁富華、周家怡、陳欣妍、梁業、練美娟等團年兼看電影，Gigi 說：「好耐冇拍賀歲片，想請大家嚟感受吓新年氣氛，同埋大家好記得我爆炸頭打麻雀嘅角色，好想可以再有一個角色衝破到。」新年期間Gigi會同老公家人出埠放假，而Henry就會借假期順便減肥，以準備迎接夏天。

電影公司在年廿九，迎春接福大日子，在今日六場謝票臨時送「金」，每場謝票送出由六福贊助18K白金珍珠鑽石頸鍊，並由導演麥啟光主持，現場觀眾包剪揼決勝負送出，場面緊張熱鬧。