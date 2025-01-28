  • 15°C
香港時間：2025128日 (二) 19:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

臨時決鬥︱梁詠琪包場與《反起跑線聯盟》好友睇戲　Gigi提醒胡子彤準備短褲仔謝票

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

賀歲電影《臨時決鬥》今日公映，女主角梁詠琪Gigi率師弟陳獻略（Henry），聯同導演麥啟光在年廿九團年飯前謝票外，Gigi更包場，請一班歌迷、圈中好友及電視劇《反起跑線聯盟》兄弟姊妹齊團年睇戲。

GiGi說：「好鍾意拍賀歲片就係一班人開心心可以過年睇戲，希望多啲觀眾入場，激活香港電影。」心水清的Gigi，更提醒子彤首日票房已過40萬，記得準備短褲仔履行承諾，非常搞笑。

臨時決鬥︱攞個好意頭

《臨時決鬥》今日熱映，Gigi帶同第一次參與謝票的Henry在食團年飯前連謝6場，GiGi說：「好開心，好似其中一個鍾意拍賀歲片原因，係帶有使命感，新一年帶到開心俾大家，攞個好意頭，返去全年開開心心。」而第一次謝票的Henry說：「自己第一次謝票，第一次同咁多觀眾睇完一齊討論電影，感覺好好玩。」

6場謝票中，其中一場是Gigi邀請一班電視劇《反起跑線聯盟2》好友，包括導演劉偉恆、朱鳳嫻、袁富華、周家怡、陳欣妍、梁業、練美娟等團年兼看電影，Gigi 說：「好耐冇拍賀歲片，想請大家嚟感受吓新年氣氛，同埋大家好記得我爆炸頭打麻雀嘅角色，好想可以再有一個角色衝破到。」新年期間Gigi會同老公家人出埠放假，而Henry就會借假期順便減肥，以準備迎接夏天。

電影公司在年廿九，迎春接福大日子，在今日六場謝票臨時送「金」，每場謝票送出由六福贊助18K白金珍珠鑽石頸鍊，並由導演麥啟光主持，現場觀眾包剪揼決勝負送出，場面緊張熱鬧。

電影 娛樂人物職業 梁詠琪 賀歲片

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
急症室最長等候時間（01月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月28日 時間16:05）
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家
港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家