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控煙｜報導指政府擬禁水煙影響中東旅客來港意欲　醫衞局指對不實言論表遺憾

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發布時間： 43 分鐘前

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醫務衞生局。（資料圖片）

有傳媒報道指政府考慮禁止水煙，並引述旅遊業界指措施會影響中東旅客來港意欲。醫務衞生局今（28日）重申，政府是提出立法禁止於包括水煙在內的傳統吸煙產品中加入味道，而非禁止水煙，就個別媒體和人士就此發表不實言論，誤導市民和旅客，醫衞局表示遺憾。

醫衞局稱，去年六月提出的控煙措施建議，當中禁止於傳統吸煙產品，包括水煙中，加入味道，並沒有提出禁止所有水煙。局方去年7月3日在立法會會議回應議員提問時亦已明確指出，禁止於傳統吸煙產品中加入味道，如水果味，目的是抗衡煙草商以加味劑掩飾吸煙產品危害以誘惑人吸煙的意圖。政府亦留意到加入味道的水煙近年漸見普遍，為防止水煙成為煙草商另一個引誘市民，特別是女性和年輕人，染上煙癮的手段，提出禁止於傳統吸煙產品中加入味道的建議，亦適用於水煙。
　　 
局方又稱，水煙起源自中東等地區的一種吸食煙草的器具，傳統上不會添加味道，而為引誘人吸煙，煙草商在水煙中添加味道，令水煙在其他地區亦趨流行；且中東地區多信奉伊斯蘭教，並不盛行飲酒或光顧酒吧，而香港提供戶外水煙的場所多為酒吧，禁止水煙中加味對穆斯林旅客的訪港體驗影響有限。

局方續指，其他地區有更進取的措施，例如新加坡於2016年禁止入口和售賣所有水煙，公開資料顯示，有關禁令生效前後中東地區，包括伊朗、科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國等，入境新加坡的旅客數字相若。

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