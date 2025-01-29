農曆新年｜機管局料今日有16萬人次經機場進出香港 農曆年期間客量增3成 社會 發布時間： 55 分鐘前 分享： 分享： 熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎 ▲ 機管局署理行政總裁張李佳蕙。（資料圖片） 機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，過去數天機場迎來出入境高峰期，每日有約20萬人次進出，回復至疫情前水平，估計今日分別有有8萬人次從機場離港及訪港，料農曆新年假期的客量會較去年增長約3成，李佳蕙指，今日機場人手充足，運作大致暢順，她以前往日本的航班為例，指現時一日有75對飛機來往香港和日本13個城市，即平均每15分鐘就有一班機，方便市民出遊，有信心今年的航班升降量能回復至疫情前，即每日有1100班航班的水平。 相關文章 農曆新年｜港人提早出遊初一仍是高峰 短途日本及內地最受捧 今日 12:01 農曆新年｜港人提早出遊初一仍是高峰 短途日本及內地最受捧 道路安全｜運輸署提醒農曆新年期間注意道路安全 切勿酒後、藥後或毒後駕駛 12:08 2025/01/28 道路安全｜運輸署提醒農曆新年期間注意道路安全 切勿酒後、藥後或毒後駕駛 農曆新年｜政府跨部門聯合指揮中心今啟動 出入境管制站維持現行通關時間 12:43 2025/01/28 農曆新年｜政府跨部門聯合指揮中心今啟動 出入境管制站維持現行通關時間 農曆新年｜西九兩間博物館大年初一休館 一文看清開放安排和初二人潮管理措施 13:20 2025/01/28 農曆新年｜西九兩間博物館大年初一休館 一文看清開放安排和初二人潮管理措施 你可能感興趣 農曆新年｜港人提早出遊初一仍是高峰 短途日本及內地最受捧 今日 12:01 農曆新年｜港人提早出遊初一仍是高峰 短途日本及內地最受捧 道路安全｜運輸署提醒農曆新年期間注意道路安全 切勿酒後、藥後或毒後駕駛 12:08 2025/01/28 道路安全｜運輸署提醒農曆新年期間注意道路安全 切勿酒後、藥後或毒後駕駛 農曆新年｜政府跨部門聯合指揮中心今啟動 出入境管制站維持現行通關時間 12:43 2025/01/28 農曆新年｜政府跨部門聯合指揮中心今啟動 出入境管制站維持現行通關時間 機場 機場管理局 農曆新年