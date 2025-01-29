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農曆新年｜機管局料今日有16萬人次經機場進出香港　農曆年期間客量增3成

社會

發布時間： 55 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

機管局署理行政總裁張李佳蕙。（資料圖片）

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，過去數天機場迎來出入境高峰期，每日有約20萬人次進出，回復至疫情前水平，估計今日分別有有8萬人次從機場離港及訪港，料農曆新年假期的客量會較去年增長約3成，

李佳蕙指，今日機場人手充足，運作大致暢順，她以前往日本的航班為例，指現時一日有75對飛機來往香港和日本13個城市，即平均每15分鐘就有一班機，方便市民出遊，有信心今年的航班升降量能回復至疫情前，即每日有1100班航班的水平。 
 

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