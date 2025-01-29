港產大熊貓｜羅淑佩：「家姐」、「細佬」亮相後再收集命名構思　讓公眾了解性格特徵

▲ 文化體育及旅遊局長羅淑佩。（資料圖片）

一對大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」將在下月16日正式與公眾見面，文化體育及旅遊局長羅淑佩今（29日）接受電台訪問時表示，海洋公園已準備一系列精品吸引遊客；「家姐」、「細佬」是牠們的乳名，會在正式亮相、讓公眾了解牠們的性格、特徵、外貌等，再透過命名活動收集構思。

羅淑佩表示，自中央贈港一對大熊貓「安安」和「可可」去年12月正式亮相，海洋公園入場人數持續上升，料農曆新年期間，會吸引不少市民及旅客入場。

對於有立法會議員指，大熊貓宣傳對增加旅客及收入未必有效，羅淑佩回應指大熊貓很受歡迎，大熊貓很可愛，相信市民會很想經常來探望大熊貓。

旅客數字方面，羅淑佩指旅發局仍在估算本年訪港旅客人次，但相信在恢復及擴大深圳「一簽多行」、大熊貓寶寶與公眾見面、啟德體育園正式啟用、及啟德郵輪碼頭停泊回復率已達疫前的73%等因素下，本年旅客數字一定有上升；強調不會單單追求旅客數字達到特定水平，本港的服務亦要推陳出新，令旅客有好的體驗。

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