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農曆新年｜陳國基視察羅湖口岸了解出入境情況　鼓勵旅客參與賀年活動後過夜

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基今日（29日）上午到訪羅湖管制站，了解口岸部門應對農曆新年期間出入境人流上升的各項安排和運作，向當值人員送上新年祝福，沿途又向市民和旅客拜年。

陳國基在保安局局長鄧炳強、入境事務處處長郭俊峯和海關關長陳子達陪同下，視察羅湖管制站，探訪當值的入境事務處、海關和警務處前線人員，並實地觀察管制站在農曆年期間就清關、疏導人流、維持秩序等方面的安排和運作情況。

為方便彈性調配人手、加開檢查櫃枱及通道以疏導人流和車流，口岸部門減少了前線人員在農曆新年期間休假。由警務處、入境處、香港海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，以及運輸署的緊急事故交通協調中心在黃金周期間亦24小時運作，密切監察口岸和交通情況，適時採取應對措施，確保接待旅客的各環節運作暢順。

陳國基呼籲農曆年假期訪港旅客提前規劃行程，鼓勵旅客在香港參與各項賀年活動後留港過夜，參考香港旅遊發展局的「新春節慶攻略」，盡情體驗各區豐富多元的慶新春活動，感受香港獨特的城市魅力。

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