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劉業強求籤｜劉業強更正求得24號中籤　籤文：生前不作虧心事、只為貪心惹事非

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【劉業強 / 求籤 / 車公誕】新界鄉議局主席劉業強按傳統習俗，今日（30日）蛇年大年初二車公誕，到位於大圍的車公廟為香港來年運程求籤，其間出現罕有「烏龍事件」。

按自起初公布，劉業強為香港求得20號中籤，簽文指晨妝露彩髻邊雲，玉佩珠顏錦似銀；色則是空空是色，觀音曾勸世間人。簽文解曰：不可貪心，自身平平，家宅平安，求財半遂。本港亦於2015年抽得同樣籖。

其後，劉業強於見記者時澄清，求籤時「個4字矇咗，喺4字唔喺0字」，真正為求得24號中籤。簽文寫道，生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。

解簽：不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福

斷簽：家宅多是非，占病轉有醫德者，自身徒勞無功，出入平平，婚姻不合，求財莫問，善多惡少，其福不淺，忠言貴人，逆耳者賢。

（華人廟宇委員會）

總結29年來，在車公廟為香港求得中籤的次數最多，共有18次，上籤則有8次、下籤3次。求得上籤的8年，分別為2017、2016、2008、2006、2001、1999、1998、1997；求得下籤的3年，則是2013、2009、2003。而自2018年至今年，連續7年求得中籤。

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