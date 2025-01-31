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農曆新年 2025 ｜李寧朗豪坊合作魚樂漣年　重現旺角金魚街熱鬧回憶

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撰文： 梁樂欣

發布時間： 56 分鐘前

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紋身同樣是李寧喜愛的藝術。（梁樂欣攝）

本地版畫藝術家兼紋身師李寧首次跨界合作，接受朗豪坊今年的邀請，以旺角「金魚街」為靈感，結合象徵吉祥和幸福的金魚，由即日起至2月16日，呈獻全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》。李寧跟大家介紹今次的作品，擁有雙重身份的他亦分享其藝術之路。

全新的「金魚奇幻三部曲」多層立體壁畫，以及揉合藝術與玩味的「游魚遊戲」互動玩樂裝置，都是由李寧創作，他亦參與了新春賀年設計「魚樂無限利是封套裝」。

全新的「金魚奇幻三部曲」多層立體壁畫

首次跨界合作，李寧以金魚作主題，「我以前是街坊，想起了旺角金魚街的魚，很近這裏。人類對金魚的印象就是七秒記憶，以此變成了一年的異象，就是有很多不同、『碎濕濕』的記憶而形成一年。之後，就好像『騎』住一年的記憶，那些記憶有好或不好，然後你便可以離開。就似在標榜想像力或讓一些記憶帶你回去那位置，猶如總結一年的一些過程。」

從構思、製作至籌備花了數個月，他回想：「過程中有很多不同的Idea，經過各種衡量後便岀了這個成品。今次有很多人幫忙，不像自己舉辦的展覽需要自己一個去做，今次是大家各自負責一部分，變相我可以再集中於2D的圖上。」

他表示：「平時的作品可能比較容易捉緊你眼球，不是一些很有過年氣氛的構思，以往很少做傳統的事或這麼彩色的藝術創作。」今次對李寧來說是一次新挑戰。

（梁樂欣攝）

為藝術作品注入生命

早於學生時期，李寧已想過要在身體上留下一些記號，「就似自己好像有份改變一些不能更改的事，那種感覺。中二、三時全班同學去游泳，剪了剪影並放在身上曬（太陽）。」

從小便想投身藝術行業的他其後修讀相關科目，之後便成為版畫藝術家及紋身師，「興趣一直都沒有離開過。藝術創作的意義是能接觸不同的人，自己也可以透過觀察去學習。知道他們（客人）需要甚麼，然後在畫面畫出來。」

身為版畫藝術家，李寧指：「版畫跟平常的繪畫有點不同，它是類似現場直播，筆觸的快或慢都可以感覺到。之後再印出不同的效果，就似做了一個世界出來，每次「落油」就似激活了一次。」他認為就如儲配件一樣，「不同時候會因為儲了不同的『配件』而拼砌出不同的作品，就似是一個時空交錯的媒介。」

（梁樂欣攝）

紋身同樣是李寧喜愛的藝術，「這個（創作）過程對我的心靈健康也很重要，即是我沒有紋身一段日子後，我整個人便會感覺到混亂。始終一塊人皮跟一張最美的和紙相比，一定是一塊人皮比較貴，我不可以浪費它。」他可以藉此找回自己的專注力，「很享受這些時光，這是紋身給我的，而且給予我生計及維持我的精神健康。」

2024年已過去，他感慨道：「創作給了我一個原因去做一個總結。」2025年已來臨，他分享：「新一年的目標，是對於自己的注意力，要再捉得更緊。」希望大家都心想事成！

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