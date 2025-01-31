飲食情報｜試玩半島酒店DIY寫揮春　食嘉麟樓一品盆菜包有撈起

▲ 半島酒店DIY寫揮春

曾經有朋友跟我說，由記者轉做公關很不適應，因為記者是「人氹你」，公關是「你氹人」，被寵成公主的人被打落凡間，當然不好受。我的身份介乎兩者之間，半個記者，半個公關，時宜公主，時宜妹仔，可想而知心理是如何的不平衡！

自從成為公關後，會更加留意別人怎麼工作，說到「最寵記者」的公關，相信半島酒店是三甲之選，每次做推廣，都會特別安排一個獨家DIY活動給記者玩，上次是做聖誕樹朱古力，今次就是一起寫揮春。

說是寫揮春，其實並不正確，有天分的是用毛筆寫揮春，沒天分的就是「印」揮春，酒店已安排好模具、金漆和紅紙，自小書法就拿「丙+」的我，只需將紅紙置底，把寫著「發」、「吉」、「長樂」、「平安」等祝福語的模具放在中間，最後用印仔將金漆印在上面即可，基本上手殘都會零失敗，最後蓋上「半島酒店」和「嘉麟樓」的金印，禮成。

現場因有書法家後人Joyce，當然要她幫我提一下字，因為吃太多愈來愈肥，請她寫個「瘦」字，又因為二月初要動個手術，她又贈了「福壽康寧」給我，是愛呀！

玩完一大餐，是時候食一餐！大家在享譽盛名的一星嘉麟樓用膳，新年想賺個盤滿缽滿，先來個「一品盆菜」，裡面是滿滿的矜貴食材，如鮑魚、花膠、海參、北海道元貝等。

半個妹仔的我，當然不能錯過炆得入味的豬皮，以及那加入了臘腸粒的鯪魚球！另一應節菜是「包有撈起」，大家用上半島特製的紅色筷子，邊撈邊互說祝福語，氣氛好到不得了，這雙紅筷還可讓大家帶回家，意頭十足！

就是這樣，玩飽吃飽，大家帶著愉悅的心情，回去乖乖寫稿去。