親子好去處｜澳門美高梅Barra年年好市集　周末市集非遺技藝潮流插畫共冶一爐

澳門近年大力推動文創旅遊體驗，原媽閣屠場舊址由美高梅打造的複合型共創共享空間，現正舉行的「Barra年年好市集」，便分別聯乘國家一級博物館恭王府博物館、日本新銳插畫家村上信理、澳門文創品牌Bookand，打造「傳統ｘ潮流」的新春遊玩路綫，當中部分展覽會延至6月，一家大小可遊逛大半天。

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Barra年年好市集既有展覽、工作坊可參與，同時網羅非遺技藝、潮流插畫、新春文創市集及音樂會4大元素，讓遊客體驗新舊交融的潮流文化生活。日本插畫家村上信理（Shinri Murakami）在開幕日前先與30位小四至小六學生，一同在市集內創作專屬壁畫，並加入其彩色繽紛的標誌性插畫角色。

而農曆年期間於周末（即日至2月2日）舉行的限定文創市集，則滙聚了35間澳門及內地中小企創意品牌，涵蓋文創、科創、手工藝和寵物用品等；同場亦舉行周末音樂會，由來自澳門、香港、台灣等地的樂隊與音樂人演出。

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潮流插畫展X期間限定咖啡廳

美高梅與本地文創品牌Bookand合作舉辦的日本插畫家村上信理個人插畫展，以潮流藝術與文化零售為切入點，除了可欣賞到插畫作品、原創手稿及其周邊創意商品如T恤、童書外，同場還設有期間限定咖啡廳，跨界結合藝術及零售，創造主題餐飲與文化的旅遊體驗。

日期︰即日至3月23日

地點︰原媽閣屠場舊址

恭王府博物館年畫展

國家一級博物館恭王府博物館在新春期間，亦在原媽閣屠場舊址展出22幅珍貴的年畫藏品，傳遞春節吉祥喜慶祝福。活動更設有「年畫自助創意工作坊」，當中訪客可以年畫藏品進行潮流二次創作，親手體驗拓印樂趣。此外，美高梅更把拓印模組打造為「套色版畫玩具材料套裝」，大人小朋友也可帶回家自行創作，更可作為「非遺Ｘ潮流」手禮。

日期︰即日至2月25日

地點︰原媽閣屠場舊址

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蔡國強《cAI︰靈魂掃描》展覽

《cAI︰靈魂掃描》是當代藝術家蔡國強與團隊開發的AI模型cAI作為藝術家的首次個展，呈現cAI在蔡國強引導下深度學習澳門歷史人文精神後，為澳門量身創意的一批新作。

展覽從cAI生成的自述，到「火藥畫家cAI」的首次畫展，和煙花大師cAI與澳門觀眾共創煙花的互動裝置，最後在特別空間內「占卜師cAI」打造的機械臂互動裝置《cAI占卜屋》，可根據參觀者輸入的出生日期而占卜吉凶，讓觀展更富興味。

日期︰ 即日至6月1日

地點︰ 媽閣塘片區海事工房1號

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張藝謀導演工作室

揭秘《澳門2049》特展可說是現正上演的美高梅劇院駐場秀《澳門2049》的「番外篇」，除展示演出的精采片段，更重現張藝謀導演工作室場景，可一覽設計草圖和創作花絮，並讓澳門市民和遊客了解作品背後的創作理念和過程。

日期︰ 即日至2月16日

地點︰ 媽閣塘片區海事工房2號

大鐵棚食堂開幕即成熱點

除了展覽活動，位於船排舊址剛於去年底開幕的大鐵棚食堂，也成為不少澳門人餐飲聚會的好地方。食堂精選8家深具澳門本土特色的餐飲商戶，以大牌檔美食文化為基礎，構建社區生活消費圈，帶動歷史片區活力，當中必試龍蝦煲、雞翼飽、古早糖水等，滿足大眾對味蕾享受的不同追求，且現場有手表演增添氣氛

小朋友亦可在食堂旁的藝術動物園 ART ZOOM玩槳一番，來自新加坡的藝術家團隊帶來達5米高、色彩繽紛的Bruno熊及多個大型吹氣海洋生物裝飾，讓大人小孩走入巨型海洋世界，一起彈跳、一起歡笑！

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大鐵棚食堂

時間︰12nn – 12mn

地點︰媽閣塘片區大鐵棚

藝術動物園 ART ZOOM

日期︰ 即日至2月17日

地點︰ 大鐵棚食堂及媽閣塘

