農曆新年賀歲馬｜內地客首入馬場讚氣氛好　港人馬迷稱人流增「企都無位企」

▲ 內地旅客成小姐和陸先生首次入馬場。（王詩穎攝）

一年一度新春賀歲馬日今日（31日）大年初三在沙田馬場開鑼，首場賽場準時12時30分開始，看台觀眾隨即歡呼，隨著馬群跑近終點，歡呼聲更為熱烈。有首次到馬場的內地旅客表示，來港旅遊期間特意入場感受節日氣氛，形容場內很有過年氣氛。

財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和馬會行政總裁應家柏等今午到沙田馬場為賀歲馬主持開幕儀式。

來自北京的情侶成小姐和陸先生都很喜歡香港，農曆新年假期再來香港旅遊，日前經過投注站得到介紹下，為了感受氣氛特意到馬場，投注約50元。他們認為場內氣氛很好，很有新年氣氛，比想像中衛生潔淨，又笑言原以為場內會很多人舉着報紙。他們預計在港逗留一周，今日下午會到黃大仙參拜。

內地旅客孟小姐形容賽馬很有香港特色，可以說是其中一個景點，故特意入場感受氣氛。她認為場內氣氛熱鬧，亦開設了投注戶口投注數十元，會在馬場逗留一整天。她預計還會花費數千元購物，之後會到尖沙咀。

▲ 香港市民許先生身穿紅衣、染了紅頭髮入場。（王詩穎攝）

本港資深馬迷郭先生則再度入場看賀歲馬，他認為今年氣氛更勝往年，「人流比往年多20%，企都無位企。」

市民許先生身穿紅衣服、染了紅頭髮，並手持馬報入場。他就指過年沒什麼節目，故選擇入馬場支持，「當去黃大仙，轉吓運。」

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