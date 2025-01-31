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消滯貼士｜過年食滯胃脹痛兼肚瀉 中醫教食療+穴位按摩急救

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

過年食滯致腸胃不適相當常見。

賀年食品大多黏膩難消化，不少人過節後紛紛因腸胃不適而求醫。不但胃部脹痛不適、便秘或肚瀉，更連帶影響精神和免疫力。

立即請教中醫師，從穴位按摩急救、食療茶飲調理入手，解決不適症狀！

盆菜忌撈汁 白蘿蔔破氣

註冊中醫師陳綺琪解釋，糕點類如年糕黏膩難消化，加上添加大量糖份，易致胃脹胃滯，甚至影響血糖。蘿蔔糕則屬高鈉食品，且中醫角度認為白蘿蔔屬破氣食材，如正服食人參調理進補，會削弱其補氣之效 。

註冊中醫師陳綺琪指，食滯除了可誘發胃氣、胃脹及胃痛，更可帶來口臭、睡眠差，甚至連帶使免疫力下降。

至於開年飯常見的盆菜因醬汁較多，陳醫師指忌以汁撈飯。尤其都市人平日常吃味甜、生冷或黏膩食品，腸胃功能本已稍遜，若再同時吃大花菇、花膠、海參或燕窩等滋膩食材，配上油膩醬汁，同樣會增加食滯胃脹風險，誘發種種腸胃不適症狀。

過敏體質者高危

中醫認為「胃不和、卧不安」，食滯可令人難以入睡，覺得「頂住頂住、瞓唔到覺」。睡眠質素差又會影響精神和胃口，形成惡性循環。

陳醫師指食滯除了可誘發胃氣、胃脹及胃痛問題，更可影響排洩，如便秘或肚瀉，濕困脾胃致大便稀爛。另外更可帶來口臭、睡眠差，甚至連帶使免疫力下降。

脾胃虛、百病生，其中一項影響就是使濕氣積聚體內。若為濕疹或鼻敏感患者，其敏感體質受脾胃虛影響，可誘發骨牌效應影響不同臟腑，症狀加劇之餘也會影響免疫力及精神。

除了糕點，煎堆油膩、湯圓甜黏，同樣難消化。

陳醫師提醒：「自小已患鼻敏感，濕疹或哮喘等過敏體質者，如一向脾胃、肺腎已虛，飽滯或受冷均會加劇病況，脾胃損耗更加明顯。」除此之外，孩童、長者及飲食欠節制之中年人，同時要特別小心。

消滯飲紅黑茶 別飲大量水

如因食滯出現上述症狀，飲食宜以「開源節流」為宗旨，要調整日常飲食習慣，盡量食得清淡。「如症狀嚴重，即多胃氣、胃好脹，服藥也無明顯改善者，可吃小米大米粥，加少量陳皮。」

除戒滋膩食品，也要注意不應喝大量水，因攝取過多水分同樣會頂住腸胃，飲正常份量即可。另可於水中加小量陳皮，有助理氣。

進食糕點期間的飲品亦要注意，可揀紅或黑茶，如普洱、伯爵茶，避免飲綠茶，因會削弱脾胃陽氣，易生濕。

粉麵類不一定清淡，如河粉同樣高油高脂，飽滯不適時忌吃。

沖茶加山楂陳皮有助紓緩

陳醫師推介可於紅茶中加入山楂及陳皮，前者具消食導滯之效，促進腸胃運化。後者理氣化痰，有助紓緩胃氣滯、胃脹胃痛等問題。可選乾山楂片，滾水洗淨後加入茶葉焗飲，1至2人分量為3至4片。

陳皮宜選7年或以上，10年以上更佳。使用時無須刮囊，同樣洗淨後加入茶葉焗飲，1至2人分量為2至3瓣（1個）。

以上茶飲可再加荷葉解膩，若為經常肚瀉或大便稀爛者，亦可再加生熟薏米。3至4人分量為生熟薏米各15克，山楂5片，陳皮約4至5瓣（1至2個）。

肚脹多氣者可於腹部塗適量驅風油，搓暖雙手作順時針摩腹，有助紓緩不適。

3大穴位急救

除了食療，陳醫師亦建議可以按摩穴位。如點按、指壓約5至10分鐘，出現輕微痠脹感屬正常反應。若按摩反而覺得不適，亦可搓暖手掌於穴位附近輕輕打圈。脾胃問題處理好，免疫能力自然有改善。

  • 內關穴

    位置：手腕内側，腕橫紋往後約3隻手指橫放（約2吋）的距離，正中央位置。

    功效：寬中理氣、和胃止嘔。此穴位對胃氣、胃脹、打嗝等不適皆有幫助。
     
  • 中脘穴

    位置：肚臍中央與胸骨下緣之間的中點，約在肚臍往上5隻手指橫放（約4吋）的距離。

    功效：健脾和胃、寬中消食。
     
  • 足三里穴

    位置：膝蓋外側下方凹陷位置，往下約4隻橫放手指的距離（約3吋）。

    功效：健脾胃、消滯降逆、化濕。此穴位可作日常保健用，除了脾胃不適，也有助改善便秘。

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