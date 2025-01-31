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日本親子遊｜直擊大阪太陽之塔　41米高生命之樹成打卡位【附預約連結】

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撰文： 馮柏偉

發布時間： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

太陽之塔有不同的臉孔表情，這個背後黑色代表過去，也像是人心底的陰暗面。

萬眾矚目的大阪世博，將於4月13日起舉辨，為期半年，「去日本好開心」的港人若身處大阪，相信已被排山倒海的世博廣告攻陷。

1970年的大阪世博，是日本人永遠的盛事回憶，既展示了二戰後的經濟國力，亦寄託了未來的遠景。當中的精神icon，自然是岡本太郎設計的太陽之塔，趁着大阪世博將臨，兼老婆去年重溫了《20世紀少年》漫畫，就跟她往太陽之塔內部朝聖。

太陽之塔自1970年起，其實一直關閉，在2018年經規劃後才對外開放。踏進入口，就展示了岡本太郎製作太陽之塔時所畫的素描設計圖。

重建的「地底之太陽」，運用光雕投影技術，在各種燈光的照射之下，呈現不同表情的面孔。

再往內走，就來到了復原重建的「地底之太陽」——太陽之塔上有3張臉孔，由上而下分別是頂部的「黃金太陽」、正面的「太陽之顏」和背面的「黑色太陽」，代表着未來、現在和過去。還有一張隱藏

大阪太陽之塔內的「生命之樹」

臉，稱為「地底之太陽」，原本在1970年世博結束後便拆除並藏於倉庫，最後下落不明。

而在「太陽之塔」整修計劃，則重新還原「地底之太陽」這作品。岡本太郎年輕時期曾居住在法國長達11年，看到畢卡索的作品後深受撼動，其作品也因此受到抽象藝術的影響，這些都在設計太陽之塔的臉部時呈現出來。

接着就是重點「生命之樹」，紅彤彤的像走入岡本太郎腦中的異世界。展品約41米高，從地底延伸8層，象徵岡本太郎構想的從過去到未來，人類進化的6個時代概念（原生類時代、三葉蟲時代、魚類時代、兩生類時代、爬蟲類時代、哺乳類時代），183個的生物模型展示生命能量，現場看相當震撼，走上階梯，大家也愈能靠近欣賞這些模型。

溫提一下，「太陽之塔」內部每天約容納最多1,000人參觀，故入場票採取完全預約制，要登入官網預約，註冊帳號並選擇參觀日期，最後以信用卡繳費，網址為︰https︰//taiyounotou-expo70.jp

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