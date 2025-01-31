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地區治理｜麥美娟：正研發平台助關愛隊處理行政工作　提振地區經濟小組會續辦活動

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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麥美娟透露，當局正研究開發一個管理平台，協助關愛隊處理行政工作。（資料圖片）

民政及青年事務局長麥美娟透露，當局正研究開發一個管理平台，協助關愛隊處理行政工作；區議會的「提振地區經濟專責工作小組」，會繼續籌辦有地區特色和傳統文化內涵的活動。

各區關愛隊合共探訪約34萬長者或有需要住戶

關愛隊自2023年第三季全面起動，提供家居及緊急支援，麥美娟接受電台訪問指，各區關愛隊已合共探訪約34萬長者或有需要住戶，提供約3.6萬次支援，例如家居維修及清潔、長者義剪、或資訊科技支援等，也舉辦約2.1萬項地區活動。她說，關愛隊是義工，日常有時要處理行政工作， 包括文件工作、記錄工作，因此，當局在研究開發一個管理平台，協助關愛隊處理日常的工作，令關愛隊有更多時間用在服務市民。

至於區議會方面，麥美娟提到，區議員出席率是歷屆最高。她認為，各區提振地區經濟的活動反應正面，如去年1月觀塘舉辦的新春夜市，23日內共有80萬人次入場，不少檔主表示生意額比預期多一倍；九龍城區的「龍城美食潑水泰繽紛」吸引13萬人次參與，當區商業圈營業額超過4000萬元。她強調，「提振地區經濟專責工作小組」會繼續籌辦有地區特色和傳統文化內涵的活動，也會與當地持份者思考新的活動。

「青年驛站」下月底截標

《施政報告》提出改造啟德社區隔離設施作為「青年驛站」旅舍，麥美娟說，「青年驛站」在去年12月發出招標文件，尋找合適團體營運，收到不同機構查詢，局方亦在上周舉辦招標簡介會，招標會在下月底截止，希望可在年內有序投入運作。

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