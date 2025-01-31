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緬甸詐騙營｜鄧炳強︰一直與受害人家屬保持聯絡　有需要時會再派專責組赴當地

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 32 分鐘前

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保安局局長鄧炳強指，專責組和警方案件主管，一直與受害人家屬保持聯絡。（資料圖片）

現時仍有10名被誘騙到緬甸電騙營港人未獲釋，保安局局長鄧炳強指，專責組和警方案件主管，一直與受害人家屬保持聯絡，有需要時會再派專責組到當地，協助有關工作。

鄧炳強接受電台訪問強調，會繼續透過外交部和相關東南亞地方駐香港領館等 ，以受害人盡快回港為目標，盡力營救，並會加強宣傳，呼籲市民提防受騙，並希望所有有機會被騙市民，都能提早接收相關訊息。他續指，同時會在港作出相應調查，包括中介人或回港受害人，繼續進行情報工作。

《港區國安法》和《基本法》23條已經立法實施，但鄧炳強認為，本港仍然面對來自外部勢力和本土恐怖主義的國家安全風險，部分人在2019年後被煽惑反政府，企圖用暴力行為宣揚政治思想，對潛逃外國人士在海外提倡港獨，亦不能掉以輕心。他強調，會繼續從各方面工作，包括加強國安教育宣傳，以及搜集情報和執法。他說，

有法例有工具，當然最好不需要使用，但是我們不會幼稚到認為有了法例，社會上就不會有人犯法

 

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