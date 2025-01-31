山徑遊｜鄭泳舜：政府正研加強行山安全推廣　會有預防山火大型宣傳工作

▲ 鄭泳舜(左3)日前聯同民建聯九龍西團隊約晤漁護署署長黎堅明(中)。（受訪者提供）

民建聯立法會議員鄭泳舜日前聯同民建聯九龍西團隊約晤漁護署署長黎堅明，討論優化郊野公園及山徑配套設施。他說，據知，當局在研究加強行山安全的推廣，清明將至，也會有預防山火的大型宣傳工作。

鄭泳舜表示，越來越多市民喜愛山徑遊及參與山徑或越野跑賽事，期望當局增設加水機或補給休息站，另亦要推廣一套安全的行山文化及注意山火等。他認為，隨著參與山徑活動的人數不斷增加，隨之而來的安全隱患及環境問題，不容忽視，市民或旅客都要注意山徑的安全，希望漁護署等部門可以加強宣傳與教育，推廣一套安全的行山文化。

另一方面，鄭泳舜要求部門進一步優化全港山徑及郊野的設施，如增設加水站及休息補給站等，以提升山徑遊的整體體驗，亦建議當局考慮增設貼近市區的山徑遊推介。

地區方面，當局自去年九月起，就全城禁餵野鴿新法例執法後，鄭泳舜指，仍然觀察到部分油尖旺區私人屋苑，有市民恒常餵飼野鴿，希望當局嚴謹執法，除了定額罰款，應考慮對重複違例者作出檢控。

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