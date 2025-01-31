  • 18°C
香港時間：2025131日 (五) 18:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山徑遊｜鄭泳舜：政府正研加強行山安全推廣　會有預防山火大型宣傳工作

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

鄭泳舜(左3)日前聯同民建聯九龍西團隊約晤漁護署署長黎堅明(中)。（受訪者提供）

民建聯立法會議員鄭泳舜日前聯同民建聯九龍西團隊約晤漁護署署長黎堅明，討論優化郊野公園及山徑配套設施。他說，據知，當局在研究加強行山安全的推廣，清明將至，也會有預防山火的大型宣傳工作。

鄭泳舜表示，越來越多市民喜愛山徑遊及參與山徑或越野跑賽事，期望當局增設加水機或補給休息站，另亦要推廣一套安全的行山文化及注意山火等。他認為，隨著參與山徑活動的人數不斷增加，隨之而來的安全隱患及環境問題，不容忽視，市民或旅客都要注意山徑的安全，希望漁護署等部門可以加強宣傳與教育，推廣一套安全的行山文化。

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　擬安排女兒讀國際學校：開心最重要

另一方面，鄭泳舜要求部門進一步優化全港山徑及郊野的設施，如增設加水站及休息補給站等，以提升山徑遊的整體體驗，亦建議當局考慮增設貼近市區的山徑遊推介。

地區方面，當局自去年九月起，就全城禁餵野鴿新法例執法後，鄭泳舜指，仍然觀察到部分油尖旺區私人屋苑，有市民恒常餵飼野鴿，希望當局嚴謹執法，除了定額罰款，應考慮對重複違例者作出檢控。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】
12:24 2023/11/10
周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】
本地遊｜秋遊港島東市區行山徑　龍脊盡收360度山海美景
12:50 2023/11/23
本地遊｜秋遊港島東市區行山徑　龍脊盡收360度山海美景
旅遊熱點｜民建聯倡推山徑旅遊　工聯會促加強各景點交通配套
13:42 2025/01/24
旅遊熱點｜民建聯倡推山徑旅遊　工聯會促加強各景點交通配套
大棠紅葉2024｜漁護署紅葉指數「開始紅」　港鐵增設特別巴士路線
16:27 2024/12/16
大棠紅葉2024｜漁護署紅葉指數「開始紅」　港鐵增設特別巴士路線
走私動物｜海關沙頭角中英街檢4走私貓狗　拘32歲女
22:27 2025/01/27
走私動物｜海關沙頭角中英街檢4走私貓狗　拘32歲女

你可能感興趣

周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】
12:24 2023/11/10
周末好去處｜探索港島東古迹漫步團+跑步團　穿梭鰂魚涌至柴灣山徑街道【內附連結】
本地遊｜秋遊港島東市區行山徑　龍脊盡收360度山海美景
12:50 2023/11/23
本地遊｜秋遊港島東市區行山徑　龍脊盡收360度山海美景
旅遊熱點｜民建聯倡推山徑旅遊　工聯會促加強各景點交通配套
13:42 2025/01/24
旅遊熱點｜民建聯倡推山徑旅遊　工聯會促加強各景點交通配套
漁護署 民建聯 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月31日 時間16:05）
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心
新年禁忌2025｜大年初三赤口是最凶之日　5大禁忌要留神/夫妻勿做這件事
新年禁忌2025｜大年初三赤口是最凶之日　5大禁忌要留神/夫妻勿做這件事
2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣　放不同顏色地氈助旺財避凶
2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣　放不同顏色地氈助旺財避凶
港鐵吸煙男｜男子港鐵月台公然食煙被公審　網民因1原因反問：有咩用？
港鐵吸煙男｜男子港鐵月台公然食煙被公審　網民因1原因反問：有咩用？