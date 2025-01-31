冬天養生｜女士痛經閉經多屬血瘀　中醫師一個方法改善血瘀體質

新年伊始，要身體健康，就要確保身體血脈暢通無阻，今期講解血瘀體質，大家可及早找中醫師調理，改善體質。

中醫常說︰不通則痛，不通就是血脈有阻塞。註冊中醫師唐文儀博士表示，血瘀體質絕對不能忽視，因為有很多風險，例如可引發腦梗塞、心肌梗塞，其中腦梗塞發病多在睡覺或休息時發生，患者一覺醒來口眼歪斜、流口水，說話不清，甚至半身不逐。最令人防不勝防的是，只有部分患者在發病前出現肢體麻木、頭暈、血壓波動等症狀。

「血瘀體質的人，身體表徵會有一些表現，如有疼痛、腫塊、面色晦暗、口唇黯淡發紫、黑眼圈、脫髮、皮膚乾燥、色斑等，舌診時會見到舌頭有瘀點，舌底靜脈曲張。女性會有痛經，月經顏色紫黑色、有血塊，嚴重的甚至閉經。」

唐博士表示，血瘀體質也有細分，瘀阻上焦的患者有心慌、胸口不適感覺，也有可能出現心跳早博。血瘀在腦，表現為善忘、身體碰撞時容易有瘀青，且久久不散。而血瘀在下焦，女性表現為經痛，男性有前列腺痛。

他表示，天氣寒冷亦有機會形成血瘀，所謂寒凝血瘀，天氣凍血管收縮，有血瘀的人血管加重變得狹窄，故冬天心肌梗塞和腦梗塞發病率較高。相反血熱也有機會形成血瘀，「中醫叫熱血傷津，當體內津液減少，血太黏稠也會造成血瘀。」

及早改善 血管暢通

臨床上，經常鬱鬱寡歡的氣郁人士，因為氣滯無力推動氣血運行，長期下來亦會造成血瘀阻塞，應保持心情開朗，適量運動，令氣血運行通暢。

「改善血瘀體質好重要，血管暢通，可避免患上高血壓、冠心病。血瘀積聚或會形成癥瘕，而腫瘤在中醫範疇屬癥瘕積聚，所以要及早調理身體改善體質。」

食療方面，可進食山楂、玫瑰花茶。也可以用當歸，川芎、丹參等具養血活血功效的藥材煲湯。山楂除了消食健胃，也有活血化瘀功效，可用山楂60克煎湯，加紅糖調味；留意腸胃功能差人士不宜進食山楂。進食任何中藥前，請先諮詢註冊中醫師。

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