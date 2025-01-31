流感高峰期｜沒有安排流感外展接種計劃學校減至26間　盧寵茂：措施有必要

▲ 培正小學。(資料圖片)(黃建輝攝)

衞生防護中心早前於進入冬季流感高峰期期間，公布「拒絕為學生安排到校接種疫苗」的學校名單，曾引起學校校長關注，認為引起負面標籤。事隔一個多月，當局公布的名單改為「沒有安排接種流感疫苗名單」，名單學校數目減少至26間。

早前於名單當中的多間名校已經參與計劃，未接種的26間學校大多為國際學校，包括英基國際幼稚園5間分校、香港澳洲國際學校、香港培正小學 (幼稚園部)、以及香港培正小學等。

醫務衛生局局長盧寵茂表示，措施是有必要的，公布這個消息不應視為負面，指經過衛生署多次提醒、催促、非常誠懇的邀請，校應該考慮得很清楚，「如果(公布消息)是負面，他們應該可能會參加了」。他亦表示，公布名單後，大部分原本沒參與計劃的學校，現時都已參加。

他強調，本港一踏入流感季節，已經錄得兒童嚴重個案，形容兒童接種疫苗有迫切性，「大家都知道接種的重要性。壓力不是源於政府一方，壓力是病毒帶給我們的。學校也好，他們的領導也好，真的感受到壓力，壓力不是來自我，是來自流感疫情」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】