公院收費檢討｜盧寵茂：公院收費檢討進入最後階段　希望上半年落實新安排

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醫務衛生局局長盧寵茂表示，公營醫療服務收費檢討工作已進入最後階段，正釐清部分執行細節，很快公布最終調整方案，並會諮詢所有持分者，包括市民意見，期望上半年落實新安排。

盧寵茂接受電台節目時重申，今次的綜合性調整會「有加有減」，務求更有效運用醫療資源，妥善照顧有需要的市民。「在現時收費制度下，其實資助可能相對不到位。我們除了要顧及市民承受能力，亦要考慮醫療成本和資源運用的問題，好好引導市民善用資源。」

他表示，明白在人口老化和科技進步下，大眾會對公營醫療服務有一定訴求，但強調一切改變都是為市民好，期望調整收費後，資源分配會更精準，「以前一些醫不到的重病，現在都醫得到」，拯救更多危重病人。

盧寵茂又談到，有人浪費或濫用藥物，形容醫療服務和藥物均非「越多越著數、越多越抵」，指藥物有副作用，各類檢查亦有風險，過量會對市民健康構成威脅，期望透過調整收費，引導市民善用資源。

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