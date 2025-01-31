農曆新年賀歲馬｜初三賽馬日8.6萬人入場　旅客佔近萬人創新高　共錄逾19億投注額

▲ 新春賀歲馬日於大年初三（31日）在沙田馬場開鑼。（曾耀輝攝）

新春賀歲馬日於大年初三（31日）在沙田馬場開鑼。馬會傍晚公布，今個賽馬日吸引近8.6萬人入場共賀新歲，當中來自內地及海外旅客人數更創歷來賽馬日新高，共9,654人，其中內地旅客高佔9成，馬會表示足證賽馬旅遊的吸引力。

投注額方面，今天11場賽事共錄得近19.45億元投注額，雖未創新高，但亦較去年增加1成。

財政司司長陳茂波及文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天均應邀出席在馬匹亮相圈舉行的新春綜合匯演暨開幕儀式，二人與多名馬會高層為醒獅點睛，並欣賞醒獅表演。一眾騎師隨後向現場馬迷拜年，祝願市民財源廣進，全年興旺。

今天沙田馬場內設有不少新春賀年特色打卡位吸引市民及旅客拍照留念，包括公眾席廣場的「財來運起風水陣」、場內多處的風車裝飾，以及大年初一花車巡遊匯演後的花車。

意大利旅客Mastellaro和Bisceglia特意訪港一周，感受新春氣氛，形容香港馬場新春氣氛濃厚，人山人海，四處也有新年裝飾，「在這裡感覺很奇妙，比意大利馬場更熱鬧。」

廣州旅客陳先生經常來港欣賞賽馬賽事，今次他留港兩天，認為馬場的新年氣氛熱鬧，明年也打算再次到訪馬場慶祝農曆新年：「賽馬給我一種激情澎湃的感覺，每次馬匹衝線現場響起歡呼聲，在外面很少見到。」

農曆新年賽馬日舉行11場賽事，焦點是第6場的賀年盃，賽事由姚本輝訓練、布文策騎的「堅又威」勝出。

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