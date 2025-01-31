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財政預算案2025｜公屋聯會倡延長現金津貼試行計劃　勿削基層市民經濟扶助

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

公屋聯會今日到政總外請願。(龐智笙fb圖片)

新一份財政預算案下月公布，公屋聯會今日(31日)到政總外請願，認為政府應盡量避免削減基層市民的經濟扶助措施，並提出五項建議，包括延長現金津貼試行計劃、放寬資助出售房屋業主樓換樓。

政府預料至2026/27年，公屋綜合輪候時間會降至平均4.5年，公屋聯會指，現時仍有相當的時間，故建議延長現金津貼試行計劃，並應考慮作出恆常化建議，以紓緩基層市民的經濟負擔。

公屋聯會建議，放寬資助出售房屋業主樓換樓，讓房委會轄下未補價資助出售房屋的年長業主可「大屋換細屋」，出售現居單位後，於居二市場購入另一個較細的未補價單位。該會認為，此舉可增加單位的流轉，亦可充實年長業主的退休經濟狀況，長遠而言，激活居二市場有助於政府增加印花税的收益。

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另外，公屋聯會建議，進一步提升資助出售房屋單位面積，政府及房委會可先在綠置居項目中，進一步增加較大單位面積的數目及比例，吸引綠表住戶申購，以加快公屋單位的流轉；檢視新發展區公私營房屋供應比例，考慮區內的產業發展，人才需要等，提供更多相適應的住房，可適當調整不同區域內的公私營房屋的比例；介紹舊屋邨作深度遊增旅遊吸引力。

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