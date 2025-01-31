農曆新年｜尖沙咀茶餐廳行人路「加枱」料生意多5成　惟藥房指遊客消費力低$15朱古力也講價

▲ 港味在行人路「加枱」。（陳靜儀攝）

今日（31日）是大年初三，傳統旅遊旺區尖沙咀人頭湧湧，有茶餐廳門外大排長龍，需在行人路「加枱」，料生意比平日多5成；惟同區有藥房形容旺丁不旺財，記者目擊有內地遊客購買價值15元的朱古力也講價。

今午約2時許，尖沙咀人頭湧湧，記者現場所見，不少旅客均是操普通話的遊客。其中一間茶餐廳「港味」門外大排長龍，更在店外行人路加開幾張摺枱招呼客人。

負責人朱先生表示，該餐廳並無就農曆新年額外收費，預計新年期間生意將有5成增長，人均消費數十元至數百元，「有啲（客人）一碗麵兩個人食，有啲豪氣啲，一個人食三舊水」，又提到內地客追求「性價比」，主要推「平靚正」食物吸客，其中燒味及魚蛋等最受歡迎。

朱先生續指，店內客源9成是內地客，認為是受惠深圳「一簽多行」恢復，提到現時港人傾向北上消費，即使留港亦不會光顧遊客區的餐廳，因此主要依賴內地客，「香港唔死，靠大陸放啲遊客落嚟」。

來自珠海的食客申先生一家首次來港過年，預計只在港停留一天，預算花費5000元，認為香港消費水平高，「估計在內地只需四分之一價錢」，惟他形容香港「比較文明、現代化」，說肯定會再次訪港。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一間茶餐廳富華冰室門外同樣出現人龍，負責人梁先生指農曆新年期間人均消費約100元，預計生意將有2成增長，客源主要是內地遊客，形容他們豪爽、捨得消費，即使食物價位比一般餐廳高，農曆新年期間亦有收「加二」服務費，「佢哋都唔計較」。

不少內地遊客來港主攻保健品，惟同區一間藥房負責人陳先生指，今個農曆新年較過往新年生意差兩成，提到店內最受歡迎的是零食、糖果，貴價保健品及藥品則無人問津，人均消費僅數十元。

記者訪問期間，有遊客欲購買標價15元的朱古力，上前向陳先生講價至10元遭拒絕。陳先生指，一簽多行恢復後，人流的確有所增加，但形容到場遊客消費力低，亦有不少人講價，「生意好難做，都係同佢講呢到唔講價」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】