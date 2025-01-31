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「40年曼聯粉絲」與車路士名宿及張敬軒大合照　羅淑佩：文體旅融合具體示範

政治

撰文： 傳流螢

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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羅淑佩(右3)與艾殊利高爾(左3)、夏薩特(右2)、何詩蓓(左2)、譚志源(左1)及張敬軒(右1)合照。(羅淑佩fb圖片)

雖然文體旅局局長羅淑佩曾說自己「是一個40年的曼聯粉絲」，但她今日放下球場上的喜惡，與另一隊英超球隊車路士的兩名宿艾殊利高爾及夏薩特、歌手張敬軒等合照，笑言是文體旅融合的具體示範。

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羅淑佩繼赴現場觀看省港盃及港超聯足球賽事後，今日早上去了沙田觀賞新春賽馬，她說遇見來港踢賀歲盃足球賽的艾殊利高爾及夏薩特，並向他們說很期待看到兩人落場獻技。羅淑佩與艾殊利高爾、夏薩特、「香港女飛魚」何詩蓓、馬會公司事務執行總監譚志源及表演嘉賓張敬軒合照，她稱大合照可說是文體旅融合的具體示範。

自己也成為「打卡」吉祥物

隨後，羅淑佩就轉到迪士尼樂園打氣和感受歡樂氣氛。她說，現場也十分熱鬧，賓客以旅客佔多，又以內地旅客為數最多，東南亞旅客也不少，也有香港市民入樂園遊玩，自己也成為「打卡」的吉祥物。

羅淑佩曾在電台節目中自爆，「是一個40年的曼聯粉絲」，而曼聯前傳奇領隊費格遜為她其中一個偶像，第一個喜歡的球員是韋西迪（Norman Whiteside），更大讚韋西迪「好靚仔」。

入場看本地足球賽事  陸頌雄冀政府和社會各界更多支持本地體育發展

另邊廂，一直有關注本地足球的工聯會立法會議員陸頌雄昨日亦三代同堂，一同入場觀看本地足球賽事「高級組銀牌決賽」，理文大戰東方。他說，祝願蛇年香港運動員再創佳績，遠離傷病，政府和社會各界更多支持本地體育發展，市民更多入場支持打氣，實現體育盛事化、精英化丶普及化和產業化。

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