  • 17°C
香港時間：202521日 (六) 00:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年｜酒店業界：新年期間出租率按年跌8%　恢復徵收酒店稅後需減租維持出租率

社會

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

政府在今年元旦恢復收取酒店房租稅3%。（資料圖片）

政府在今年元旦恢復收取酒店房租稅3%，文化體育及旅遊局局長羅淑佩相信對旅客來港意欲影響不大（見另稿）。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝向本報表示，恢復徵稅後，需減租以維持出租率，形容目前是最艱難時期。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝向本報表示，截至昨日，旗下兩間位於尖沙咀及灣仔的酒店入住率約8成多，分別較去年跌4%及8%，整體旅客平均入住兩晚；租金收入更分別按年跌18%及25%。他透露，去年農曆新年期間的酒店收入與2018年相若，今年則較2018年大跌，相信與去年11月中國政府擴大日本等9國免簽證入境，以及港元滙價持續高企，物價和房租處於高水平有關，認為本港競爭力弱。

陳續指，酒店會按出租率趨勢減房價，兩間酒店房價分別較去年跌13%及18%，加上恢復徵稅後需減租3%維持出租率，形容目前是酒店業最艱難的時候。

對於當局指會繼續實行酒店房租稅，他期望政府可推更多盛事吸客，舉例指去年在港舉辦的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」很受歡迎，但不如美酒佳餚巡禮、農曆新年煙花滙演等定期舉辦，海外旅行社「無所適從、好難幫你推廣」，冀政府可有規律地舉辦盛事，吸引遊客於淡季訪港。

相關文章

農曆新年賀歲馬｜內地客首入馬場讚氣氛好　港人馬迷稱人流增「企都無位企」
13:47 2025/01/31
農曆新年賀歲馬｜內地客首入馬場讚氣氛好　港人馬迷稱人流增「企都無位企」
農曆新年｜年初二有18.7萬內地旅客入境　羅淑佩透露會繼續徵收酒店稅
15:44 2025/01/31
農曆新年｜年初二有18.7萬內地旅客入境　羅淑佩透露會繼續徵收酒店稅
農曆新年｜尖沙咀茶餐廳行人路「加枱」料生意多5成　惟藥房指遊客消費力低$15朱古力也講價
19:53 2025/01/31
農曆新年｜尖沙咀茶餐廳行人路「加枱」料生意多5成　惟藥房指遊客消費力低$15朱古力也講價
農曆新年｜除夕至年初二共錄逾37.7萬內地旅客訪港　仍較疫情少兩成
23:36 2025/01/31
農曆新年｜除夕至年初二共錄逾37.7萬內地旅客訪港　仍較疫情少兩成

你可能感興趣

農曆新年賀歲馬｜內地客首入馬場讚氣氛好　港人馬迷稱人流增「企都無位企」
13:47 2025/01/31
農曆新年賀歲馬｜內地客首入馬場讚氣氛好　港人馬迷稱人流增「企都無位企」
農曆新年｜年初二有18.7萬內地旅客入境　羅淑佩透露會繼續徵收酒店稅
15:44 2025/01/31
農曆新年｜年初二有18.7萬內地旅客入境　羅淑佩透露會繼續徵收酒店稅
農曆新年｜尖沙咀茶餐廳行人路「加枱」料生意多5成　惟藥房指遊客消費力低$15朱古力也講價
19:53 2025/01/31
農曆新年｜尖沙咀茶餐廳行人路「加枱」料生意多5成　惟藥房指遊客消費力低$15朱古力也講價
農曆新年 酒店 元旦

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月01日 時間00:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間00:05）
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心
插隊男孩｜迪士尼排隊遭內地小孩打尖　向對方父母反映後結果大快人心
交通意外｜美麗華旅行團上海浦東機場附近遇車禍　港人領隊被拋出車外身亡
交通意外｜美麗華旅行團上海浦東機場附近遇車禍　港人領隊被拋出車外身亡
2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣　放不同顏色地氈助旺財避凶
2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣　放不同顏色地氈助旺財避凶
六合彩新春金多寶｜港女自爆獲報夢+專程去1個投注站　1個月連中3次六合彩合共呢個數過肥年
六合彩新春金多寶｜港女自爆獲報夢+專程去1個投注站　1個月連中3次六合彩合共呢個數過肥年