農曆新年｜酒店業界：新年期間出租率按年跌8%　恢復徵收酒店稅後需減租維持出租率

▲ 政府在今年元旦恢復收取酒店房租稅3%。（資料圖片）

政府在今年元旦恢復收取酒店房租稅3%，文化體育及旅遊局局長羅淑佩相信對旅客來港意欲影響不大（見另稿）。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝向本報表示，恢復徵稅後，需減租以維持出租率，形容目前是最艱難時期。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝向本報表示，截至昨日，旗下兩間位於尖沙咀及灣仔的酒店入住率約8成多，分別較去年跌4%及8%，整體旅客平均入住兩晚；租金收入更分別按年跌18%及25%。他透露，去年農曆新年期間的酒店收入與2018年相若，今年則較2018年大跌，相信與去年11月中國政府擴大日本等9國免簽證入境，以及港元滙價持續高企，物價和房租處於高水平有關，認為本港競爭力弱。

陳續指，酒店會按出租率趨勢減房價，兩間酒店房價分別較去年跌13%及18%，加上恢復徵稅後需減租3%維持出租率，形容目前是酒店業最艱難的時候。

對於當局指會繼續實行酒店房租稅，他期望政府可推更多盛事吸客，舉例指去年在港舉辦的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」很受歡迎，但不如美酒佳餚巡禮、農曆新年煙花滙演等定期舉辦，海外旅行社「無所適從、好難幫你推廣」，冀政府可有規律地舉辦盛事，吸引遊客於淡季訪港。