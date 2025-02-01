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天氣預報｜年初六立春天氣再轉涼　周二市區最低氣溫僅約13度

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

本港今日大致多雲，日間短暫時間有陽光。（馮漢柱攝）

現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，但一道雲雨帶正覆蓋該區。本港今日（1日，年初四）大致多雲，日間短暫時間有陽光，港島、九龍及新界東部早上錄得約5至10毫米雨量。

天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日（1及2日）緩和，該區天氣和暖及較為潮濕。預料一道冷鋒會在周一（3日）橫過華南沿岸，該區有一兩陣雨，天氣轉涼。

而相關東北季候風會在隨後一兩日，為廣東帶來大致晴朗及乾燥的天氣，內陸地區早上寒冷。隨著該季候風逐漸被一股偏東氣流取代，下周中後期廣東沿岸雲量增多，風勢頗大。

香港9天天氣預報。（天文台網頁截圖）

本港今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，吹輕微至和緩偏東風氣溫介乎17至22度。展望明日（2日）天氣和暖及較為潮濕，早晚局部地區能見度較低，氣溫介乎18至22度。

周一（3日）則北風增強，有一兩陣雨，天氣轉涼，氣溫下降至介乎15至19度。周二（4日）天氣乾燥，早上相當清涼及大致多雲，早上市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度。隨後一兩日早上仍然清涼。

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