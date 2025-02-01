農曆新年｜程鼎一：年廿九至初三近68萬人次旅客訪港　內地客按年增4%

▲ 旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片）

旅發局總幹事程鼎一今日（1日）表示，年廿九至年初三（1月28至31日）期間，有近68萬人次旅客訪港，按年同期增6%，形容情況值得鼓舞，冀趨勢持續。

程鼎一今早出席電台節目時指，今年年廿九至年初三期間，有近68萬人次旅客訪港，其中內地客有約56萬人次，按年同期增4%；非內地旅客則有約11萬人次，按年同期增16%。

他續指，內地農曆新年假期長達8日，相信隨後幾日會續有不少內地客訪港，但強調並非追求數字，而是希望旅客來港後有好的體驗。他又指，本港在農曆年期間舉辦多項盛事，旅客都想在港感受過年氣氛，不少酒店預訂爆，逾9成酒店入住率達100%。

程鼎一：並非追數字

他亦提到，今年有多項盛事吸引旅客，包括2月9日的渣打香港馬拉松、下月的國際七人欖球賽及巴塞爾藝術展等，加上啟德體育園即將開幕，成為新地標，增強本港旅遊吸引力，旅發局會配合宣傳。

l至於為了吸引中東旅客來港，程鼎一稱，已有數十間酒店及餐廳取得「清真友善認證」，雖然中東旅客基數不大，但相信只要業界有設施接待和加強宣傳，回教旅客會考慮來港旅遊。

另提到去年東盟旅客數字上升，其中菲律賓旅客數字創高峰，多數是家庭式旅行，來港後願意消費，認為與菲律賓近年經濟轉好有關。

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