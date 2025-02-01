機場三跑｜陳美寶：三跑系統運作良好順暢　啟德機場100周年將辦紀念活動

▲ 今年為啟德機場100周年，政府與機管局將出版紀念郵票等。（運輸及物流局長陳美寶網誌圖片）

運輸及物流局長陳美寶今日（1日）在網誌表示，三跑道系統由去年11月底啟用至今，運作良好順暢；又 透露適逢今年為啟德機場100周年，政府與機管局將出版紀念郵票等。

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陳美寶指，機場三跑道系統在去年年底全面投入服務，代表著香港的航空業邁向新時代，並為香港作為國際航空樞紐的發展注入強大動力。而系統至今運作良好順暢，一直維持安全而有效率的運作模式。

陳美寶：今年將是關鍵一年

她續指，今年將是全球旅客真正體驗到三跑道系統的關鍵一年，期待民航處和機管局能攜手帶領香港航空發展蛻變成長。

陳美寶又稱，啟德機場見證了香港由漁港騰飛成為國際城市的一段重要歷程，為紀念啟德機場100周年，政府與機管局將舉辦一系列活動，包括出版紀念郵票等，以紀念香港航空業的歷史傳承，詳情將容後公布。

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數名工程師準備赴滬 進修C919機型維修工作

此外，國產客機C919今年元旦（1月1日）起執飛中國東方航空，往返滬港的定期商業航班，為內地以外首條航綫。陳美寶說，C919在港的航綫維修支援和地勤服務，由中國飛機服務有限公司（CASL）提供。該公司在港已有近40位合資格飛機維修技術員可為C919 提供服務，本港亦有數名工程師準備前赴上海，進修C919的機型維修工作。

陳美寶亦提到，本港擁有飛機租賃等，與航空相關的高增值服務，亦有作為區內航空業人才培訓中心的獨有優勢。未來將充分發揮連接內地與國際的橋樑作用，與國家攜手合作，將中國航空製造業領域的重大突破和成就帶向世界舞台。

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