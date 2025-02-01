農曆新年｜陳國基：市面興旺酒店和零售業生意不俗　 籲市民留港消費

▲ 政務司司長陳國基指，農曆新年市面興旺，酒店和零售業均反映生意不俗。（政務司司長陳國基fb圖片）

政務司司長陳國基今日（1日，年初四）表示，農曆新年市面興旺，酒店和零售業均反映生意不俗，希望市民北上消費之餘，亦考慮留港消費，認為香港同樣有價廉物美、性價比高的選擇。

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陳國基程鼎早出席電台節目時指，去年有4,500萬人次旅客訪港，按年增3成，年廿九至年初三（1月28至31日）外地旅客亦增逾1成，市面興旺，多了旅行團，酒店和零售業均反映生意不俗。

他續指，政府十分著重節日期間的跨境交通，經多方面評估後，認為無須延長通關時間，但仍有兩個口岸24小時運作，其中上水有通宵巴士接載旅客前往口岸，認為近幾日情況暢順，經驗可作日後參考。

陳國基：香港有價廉物美、性價比高的選擇

陳國基昨晚（1月31日，年初三）亦邀請20名立法會議員，到沙田一間屋邨酒樓吃「開年飯」。他在fb發文指，未到晚上7時，酒樓已坐無虛席，很有過節氣氛，顧客大多是附近屋邨的街坊；又指酒樓提供的套餐有非常「高性價比」，籲市民支持留港消費。

此外，陳國基說未來會增設最少4間社區客廳。能否做到18區都有？他就說希望商界支持，令更多劏房家庭和兒童受惠。

政府面對近千億財赤，但陳國基強調不會減少扶貧資源，會將資源用在有需要人士身上，達到精準扶貧，預計明年公布新的貧窮指標。

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