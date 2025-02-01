領隊致命車禍｜美麗華旅遊：已尋求中旅社協助　為家屬安排特快換回鄉證

▲ 一名美麗華旅遊領隊，昨因旅遊巴在駛往浦東機場期間撞攔，被拋出車外死亡。（資料圖片）

美麗華旅遊華東6天團的一名港人領隊，昨（1月31日）因旅遊巴在駛往浦東機場期間撞攔，被拋出車外死亡。惟死者家屬的回鄉證已過期，無法立即前赴當地。

美麗華旅遊今日（1日）表示，已尋求中旅社協助，為家屬安排特快換證。家屬正等候上海當局發出認領遺體安排的通知，暫未定出發日期。

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺稱，死者年約50至60歲，是一名自由身領隊，有領隊及導遊牌照，屬業界資深人士，亦曾登記做工會會員。而由於工會有為會員購買20萬元平安保險，若核實會籍仍有效，會協助索償。

林又說，家屬若回鄉證過期，在特殊情況下，內地部門可因應緊急事件，批出一次性回鄉證，形容過程很容易，尤其家屬的回鄉證只是過期，而非從未申領。

經上海公安初步調查，事發在昨午2時許，一名53歲姓沈司機駕駛旅遊巴轉彎時，疑操作不當撞到路邊護攔，男領隊被拋出車外死亡。同團16名團友昨晚已乘機回港。

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