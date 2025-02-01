優秀的士｜2024年度的士服務嘉許計劃即日起接受投票　選出最受歡迎司機

▲ 「2024年度的士服務嘉許計劃」即日起接受公眾投票。（資料圖片）

「2024年度的士服務嘉許計劃」即日（1日）起接受公眾投票。市民可透過的士服務質素委員會網頁，或掃描嘉許計劃宣傳品上的二維碼投票，5月31日截止。

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嘉許計劃由的士服務質素委員會與運輸署合辦，今屆共收到逾1,400個「優秀的士司機」及「好人好事」獎提名，屬歷屆最多。署方從中選出70位候選「優秀的士司機」，及6位候選「好人好事」獎的司機供公眾投票。

投票截止後，專業評審委員會將根據司機的駕駛紀錄、品格、在職培訓紀錄、獲表揚的優異行為和乘客滿意程度，以及管理團隊在的士服務質素管理、利用創新科技提升的士服務營運效率和質素、社會責任等方面評核。

經公眾投票及專業評審綜合得分最高的20位候選「優秀的士司機」，及2位候選「好人好事」獎的司機會獲頒獎項。在公眾投票中取得最高票數的司機，會獲選為「最受歡迎的士司機」。經專業評審得分最高的一支的士服務管理團隊，則會獲選為「優秀的士服務管理團隊」。

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