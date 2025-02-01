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政府財赤｜蔡若蓮：教資會未來3年將調整八大院校撥款　不擔心影響競爭力

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

政府財政面對挑戰，教育局長蔡若蓮今日（1日）指，基於社會共同承擔原則，教資會未來3年將調整對8間大學的撥款，相信不會影響院校競爭力。

蔡若蓮指，教資會將調整未來3年對八大的撥款，但院校也有其他收入，包括接受外界捐獻、研究院學費收入等，一直以來財務穩健。當局會給予校方足夠時間消化及進行財政規劃，相信有關調整對各院校的教學、研究、競爭力等不會造成影響。

對於有意見指出，政府對每名非本地生補貼數萬至10多萬元，建議逐步增加非本地生學費至收回成本，減少納稅人補貼。蔡若蓮稱，需要平衡學費對人才的吸引力，並舉例說現時新加坡的大學，非本地生學費每年約10至20多萬元，「若我們貿然調到30幾萬，除非我們好強勁啦，否則我哋會輸嘅，就係最叻學生不來香港。」

但她強調不能用公帑補貼非本地生，且提到希望非本地生國藉多元化，未來招生重點會放在東盟地區。

檢視「本地生」定義 收取不同層級學費

另外，針對人才子女來港讀書，蔡若蓮說，人才子女持香港身份證，就學權利應獲保障，「無理由唔係本地生」，局方正參考不同國家或地區的做法，考慮收取不同層級的學費，「未必是本地和非本地生二分法，本地生都可以有不同學費」，如根據其在港居住年期、對香港的貢獻等。

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