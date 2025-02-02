結業潮｜老牌私人會所博藝會2.28結業　稱經營環境雪上加霜

▲ 位於黃埔的「老牌」私人會所博藝會宣布，因租約終止，加上經營環境雪上加霜，決定本月28日起終止提供康體、課程及美容相關服務。

位於黃埔的「老牌」私人會所博藝會昨日（1日）宣布，因租約終止，加上經營環境雪上加霜，決定2月28日起終止提供康體、課程及美容相關服務，而博藝會餐飲服務將會繼續營業至2025年3月31日。記者致電博藝會，職員確認將於2月28日結業。

博藝會貼出通告，表示「因租約終止問題，加上經營環境雪上加霜」，因此作出結業決定，博藝會將於2月28日營業時間結束後終止提供康體、課程及美容相關服務，而博藝會餐飲服務將會繼續營業至2025年3月31日。

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網站資料顯示，博藝會與九龍灣德福花園的德藝會同屬時代生活集團，兩者同為私名私人會所，總面積共逾25萬平方尺，提供一站式多元化消閒健體設施。博藝會於1989年成立，至今36年，場內設有全天候室內恆溫泳池、室內羽毛球場、兒童遊戲室、網球場、多用途練習室、動感單車室、健身室及水療美容中心。另有舉辦宴會的會所一號博藝會，附有三個宴會廳。

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