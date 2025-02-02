  • 19°C
香港時間：202522日 (日) 16:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜主場館周二上演港超聯U22比賽演練　首度打開天幕測試

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

啟德體育園主場館迎來第二次大型測試，星期二（2月4日，年初七）當晚會舉行港超聯U22傑志對北區的足球比賽，入場人數達場館上限的5萬人。場館會首次開啟天幕，亦為首個平日而非長假期前周末的測試。

點擊圖片放大
+7
+6

開場時間撞上放工時間　測交通配套

有別於1月24日的大型演練，今次測試只用上主場館，6時開始入場，8時正式開始，10時結束。跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，今次開場時間與放工時間稍為重疊，加上翌日為上班日，今次測試交通配套可評估能否短時間內消化人流。體育專員蔡健斌預計今次會有大量觀眾立即離開，可掌握更多數據。

今次測試會打開天幕，周一鳴表示指測試會更貼近現實，屆時環保署會監察音量水平，避免對周邊居民產生影響。被問及今後的活動是否打開天幕，蔡健斌表示，會依據活動性質，如體育，非體育、天氣、有無煙火等因素來做決定。蔡強調音量測試並不是今次才做，而自10月測試開始已有做。

點擊圖片放大

4.8萬人測試離場

測試會分成三階段：第一階段為進場，第二階段為體育活動和模擬事件，如球迷掉物件和衝出球場，第三階段為緊急疏散和自然離場。周一鳴進一步透露，該晚有4.8萬人自然離場，2,000人參與模擬有人受傷和突發事件處理，模擬將傷者送院。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，因應人流安排，散場時啟德站D，C出口和宋皇臺站D只作入站，同時啟德站A只作出站，而宋皇臺站其他出入口正常運作，不過屆時市民只可經地面往九龍城。

而啟德體育園將於2月16日第三度舉行超過5萬人的演練，周一鳴指每次演練都發現可以優化的地方。而今次演練有4.4萬名公務員參加，周回應是否符合效益時表示，當局透過每次演練了解及改善交通安排等，為揭幕作準備，「是長遠計對香港整體的效益，可能不是現在看到的目前一千萬或數百萬元。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

演唱會經濟｜亞博館二期料2028年落成　羅淑佩指今年內完成表演場館定位研究
11:53 2025/01/27
演唱會經濟｜亞博館二期料2028年落成　羅淑佩指今年內完成表演場館定位研究
啟德體育園｜今晚舉辦6.3萬人壓測演練活動　港鐵安排特別客流管理措施
11:16 2025/01/24
啟德體育園｜今晚舉辦6.3萬人壓測演練活動　港鐵安排特別客流管理措施
啟德體育園｜3場館首同步大規模演練　旅遊巴上落客區啟用
19:28 2025/01/24
啟德體育園｜3場館首同步大規模演練　旅遊巴上落客區啟用

你可能感興趣

演唱會經濟｜亞博館二期料2028年落成　羅淑佩指今年內完成表演場館定位研究
11:53 2025/01/27
演唱會經濟｜亞博館二期料2028年落成　羅淑佩指今年內完成表演場館定位研究
啟德體育園｜今晚舉辦6.3萬人壓測演練活動　港鐵安排特別客流管理措施
11:16 2025/01/24
啟德體育園｜今晚舉辦6.3萬人壓測演練活動　港鐵安排特別客流管理措施
啟德體育園｜3場館首同步大規模演練　旅遊巴上落客區啟用
19:28 2025/01/24
啟德體育園｜3場館首同步大規模演練　旅遊巴上落客區啟用
啟德體育園 啟德 警務處 九龍城 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
六合彩投注秘訣︱新春金多寶頭獎達1.88億元　網民分享「中六保五」　大學教授$170聰明投注組合
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間12:05）
長壽運動｜要健康無須日行1萬步！醫生推薦1運動每周做2次　降死亡風險近5成
長壽運動｜要健康無須日行1萬步！醫生推薦1運動每周做2次　降死亡風險近5成
飛機禮儀｜搭飛機N次要求前座調正椅背　港女疑遭男子報復突襲挨後險燙傷
飛機禮儀｜搭飛機N次要求前座調正椅背　港女疑遭男子報復突襲挨後險燙傷
新年禁忌2025｜大年初五財神生日迎富送窮　命理師揭6大禁忌/勿講這1字
新年禁忌2025｜大年初五財神生日迎富送窮　命理師揭6大禁忌/勿講這1字