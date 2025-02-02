啟德體育園｜主場館周二上演港超聯U22比賽演練　首度打開天幕測試

啟德體育園主場館迎來第二次大型測試，星期二（2月4日，年初七）當晚會舉行港超聯U22傑志對北區的足球比賽，入場人數達場館上限的5萬人。場館會首次開啟天幕，亦為首個平日而非長假期前周末的測試。

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開場時間撞上放工時間 測交通配套

有別於1月24日的大型演練，今次測試只用上主場館，6時開始入場，8時正式開始，10時結束。跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，今次開場時間與放工時間稍為重疊，加上翌日為上班日，今次測試交通配套可評估能否短時間內消化人流。體育專員蔡健斌預計今次會有大量觀眾立即離開，可掌握更多數據。

今次測試會打開天幕，周一鳴表示指測試會更貼近現實，屆時環保署會監察音量水平，避免對周邊居民產生影響。被問及今後的活動是否打開天幕，蔡健斌表示，會依據活動性質，如體育，非體育、天氣、有無煙火等因素來做決定。蔡強調音量測試並不是今次才做，而自10月測試開始已有做。

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4.8萬人測試離場

測試會分成三階段：第一階段為進場，第二階段為體育活動和模擬事件，如球迷掉物件和衝出球場，第三階段為緊急疏散和自然離場。周一鳴進一步透露，該晚有4.8萬人自然離場，2,000人參與模擬有人受傷和突發事件處理，模擬將傷者送院。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，因應人流安排，散場時啟德站D，C出口和宋皇臺站D只作入站，同時啟德站A只作出站，而宋皇臺站其他出入口正常運作，不過屆時市民只可經地面往九龍城。

而啟德體育園將於2月16日第三度舉行超過5萬人的演練，周一鳴指每次演練都發現可以優化的地方。而今次演練有4.4萬名公務員參加，周回應是否符合效益時表示，當局透過每次演練了解及改善交通安排等，為揭幕作準備，「是長遠計對香港整體的效益，可能不是現在看到的目前一千萬或數百萬元。」

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