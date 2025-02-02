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政府財赤｜陳茂波稱政府各部門須加大力度節流　教育醫療有節約空間

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發布時間： 2 小時前

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港府陷入財赤，財政司司長陳茂波透露，面對財政赤字，政府要開源節流，以「節流」為主，「開源」為輔，政府各部門都要加大力度節流，部門開支必定要減少，在教育、醫療支出方面亦有節約空間。例如本港大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有2至3年時間鞏固財政。

私企調薪參考政府　須謹慎

《財政預算案》將於本月底公布，有意見提出公務員減薪或凍薪，他指要考慮公務員薪津的任何變動對私人市場的影響。不少私人企業調整薪金時都會參考政府薪酬，要考慮公務員薪酬對私人市場的影響，形容節流要兼顧社會現實，不能操之過急，避免影響政府服務。他表示現時本港經濟正在增長，失業率很低，與2003年公務員凍薪時的經濟環境不同。

2元乘車優惠「有共識要改」

社會關心政府會否調整2元乘車優惠政策，他指，政策原意非常好，但受惠年齡當年由65歲下調至60歲後，受惠人群和增長幅度很大，社會有共識認為相關政策不作改動的話，財政上並不可行。至於如何調整，政府會收集意見和評估，正研究不同方案，同時亦要打擊濫用優惠。

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