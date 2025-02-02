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新春零售｜一簽多行帶動　新地15大商場新春生意額及人流升10%

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

新地15大商場新春生意額及人流升10%。

新地15大商場宣布，新春生意額及人流升10%。主要受惠於深圳「一簽多行」恢復後的首個春節假期，加上新春盛事節目多，吸引約100萬旅遊訪港，令市面過年氣氛更熱鬧。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，今年農曆新年零售消費檔期由1月中開始，一簽多行政策除帶來觀光旅客外，亦增加公務訪港客及探親客量，在客流上帶來助力，令團年飯及辦年貨需求在1月中開始反映。

零售氣氛愈近過年愈濃厚，本港多處舉行過年盛事，旗下15大商場亦提早推出多重消費優惠及加強賀年藝術裝置的宣傳，積極為商場引流。有旅遊區商場的換禮活動未到過年已近換罄，要在年廿九加碼名額，不少旅客為賺禮遇而愈賺愈買，消費達10萬元。

新地商場舉辦多場新春慶祝活動、旅客訪港禮遇、新春激筍推廣活動、大型年宵市集等，成功帶動市民及旅客的節日消費意慾。

總結新春黃金檔期(1月29日至2月2日) 新地十五大商場人流及生意額較去年升約10% 。當中衣履服裝受惠節前氣溫急降，剛性需求加上節日優惠大，銷情理想。今年雙春兼潤月、新春後又緊接情人節，令精品金飾珠寶受捧，料生意額按年增近10%。

過節必要食得好，除了在傳統中式酒樓食開年飯外，今年特色餐飲尤其是過江龍品牌特別受歡迎，如apm分別有兩個餐飲品牌均趕及過年前開業，新春期間經常長龍，節日餐飲生意按年升至少15%。

新鴻基地產(簡稱新地) 15大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。

商場活動 商場 元朗 柴灣 apm 元朗廣場 Yuen Long Plaza 大埔超級城 Tai Po Mega Mall 餐飲 零售 農曆新年

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