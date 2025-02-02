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六合彩新春金多寶｜頭獎1.88億　港男若中彩繼續返工：唔做野會變白痴

社會

撰文： 鄭寶生、何畯新

發布時間： 45 分鐘前

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六合彩新春金多寶2月2日攪球，中環士丹利街投注站外大排長龍，大批市民來一碰運氣。（梁偉榮攝）

六合彩新春金多寶今日攪珠，頭獎一注獨中可奪1.88億元，是史上最高獎金。中頭獎次數最多的中環士丹利街投注站人頭湧湧，有人表示，中了頭獎仍會繼續返工。

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龍尾排到威靈頓街

新春金多寶將於今日晚上9時15分截止，9時30分攪球。根據賽馬會統計，中環士丹利街投注站共有47次中頭獎紀錄，是「最幸運」投注站。記者今日下午到達現場，人龍排到威靈頓街，馬會職員要在龍尾舉牌，長者至年輕人均來到碰運氣。

余先生表示會買5注電腦飛，若中彩會用一半做善事。他說會繼續上班，但「會做啲佗佻啲嘅工」，又指「唔做嘢嘅話個人會變白痴」。

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現場人龍十分長，朱先生指下午2時18分開始排隊，3時8分才投注完離開，認為這間投注站「容易中」。他只是買了一注，「好似個水警咁，會中就會中」，若中獎會去旅行和買樓。

人龍亦吸引本來無意買六合彩的人排隊，林生林太表示事前不知道今日開六合彩，午飯完結行過，見到人龍就排隊，買了100元彩票碰運氣，中了才去想如何使用。

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澳門客、內地客亦來碰運氣

亦有外地人來港投注，澳門人李先生特意來買一注，小賭怡情，又指中咗會做很多事，包括做善事。

內地客龍先生路過士丹利街，見這麼多人排隊又來「趁熱鬧」。他未決定買多少，表示如果中獎想在香港買樓。

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